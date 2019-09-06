Радикалу -"забіяці" Скуратівському оголосили про підозру у недекларування майна і не можуть його знайти

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила колишньому депутату Верховної Ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергію Скуратівському про підозру у недекларування майна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби САП у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"6 вересня 2019 під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому народному депутату України Скуратівському С. В. у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларуванні недостовірної інформації) КК України", - сказано в ньому.

Колишній народний обранець підозрюється у внесенні недостовірних відомостей в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме в приховуванні наявності у його сім'ї корпоративних прав на 3 юридичних особи загальною вартістю понад 24 млн гривень, користування транспортним засобом Mercedes-Benz S450 і нежитловим приміщенням вартістю 1,5 млн гривень.

У зв'язку з тим, що місцезнаходження Скуратівського в даний час не встановлено, повідомлено про підозру заочно.

Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні САП направляла колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку подання про зняття недоторканності з Скуратівського для внесення в парламент.

5 вересня прокуратура повідомила Скуратівському про підозрі у побитті голови сільради Київської області.

Поліція оголосила в розшук депутата-"ляшковца", який побив сільського голову.