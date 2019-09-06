Радикалу -"забіяці" Скуратівському оголосили про підозру у недекларування майна і не можуть його знайти

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила колишньому депутату Верховної Ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергію Скуратівському про підозру у недекларування майна.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби САП у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"6 вересня 2019 під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому народному депутату України Скуратівському С. В. у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларуванні недостовірної інформації) КК України", - сказано в ньому.\r\nКолишній народний обранець підозрюється у внесенні недостовірних відомостей в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме в приховуванні наявності у його сім'ї корпоративних прав на 3 юридичних особи загальною вартістю понад 24 млн гривень, користування транспортним засобом Mercedes-Benz S450 і нежитловим приміщенням вартістю 1,5 млн гривень.\r\nУ зв'язку з тим, що місцезнаходження Скуратівського в даний час не встановлено, повідомлено про підозру заочно.\r\nВживаються заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у березні САП направляла колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку подання про зняття недоторканності з Скуратівського для внесення в парламент.\r\n5 вересня прокуратура повідомила Скуратівському про підозрі у побитті голови сільради Київської області.\r\nПоліція оголосила в розшук депутата-"ляшковца", який побив сільського голову.