подписаться на рассылку
25 25.35
27.3 27.9
˟
05 сентября 2019, четверг, 19:24 43
Верховная Рада и партии 2019-09-05T20:02:23+03:00
Українські Новини
Полиция объявила розыск депутата-"ляшковца", который избил сельского голову

Полиция объявила розыск депутата-"ляшковца", который избил сельского голову

Сергей Скуратовский. Фото: facebook.com/serhii.skuratovsky
Сергей Скуратовский. Фото: facebook.com/serhii.skuratovsky

Экс-нардепу от «Радикальной партии» Сергею Скуратовскому, который в 2018 году вступил в конфликт с главой Плахтянского сельсовета Киевщины Александром Сорочаном и нанес ему телесные повреждения, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Подозреваемый, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес председателю  Плахтянского сельсовета Александру Сорочану удар от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. Пострадавший получил легкие телесные повреждения. Также Скуратовский угрожал Сорочану убийством из охотничьего ружья.

Бывшему народному депутату сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины. Подозреваемый объявлен в розыск.

Напомним, что ранее в 2017 году депутат Рады Соболев избил протестующего, воевавшего в Донецком аэропорту.

Больше новостей о: Избиение Сергей Скуратовский Экс-депутат Рады

Архив
Новости
Глеб Простаков: Когда ахметовские произнесут "свобода слова", вспомните им голосование лишение лицензии телеканала NewsOne 20:46
Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП 20:11
Акция протеста против освобождения Цемаха. Фото: Нацкорпус
Под Апелляционным судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха 20:07
В ЕС заявили, что ждут расследования теракта телеканала "112" 19:56 Документ
Дать в морду за личное оскорбление: Волошин рассказал о конфликте с националистом Стерненко 19:31
больше новостей
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта 06:30
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник 13:08
Делом "Роттердам+" руководство НАБУ пытается заслужить благосклонность Коломойского, - Сазонов 12:49
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok