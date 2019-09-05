Полиция объявила розыск депутата-"ляшковца", который избил сельского голову

Экс-нардепу от «Радикальной партии» Сергею Скуратовскому, который в 2018 году вступил в конфликт с главой Плахтянского сельсовета Киевщины Александром Сорочаном и нанес ему телесные повреждения, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Подозреваемый, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес председателю Плахтянского сельсовета Александру Сорочану удар от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. Пострадавший получил легкие телесные повреждения. Также Скуратовский угрожал Сорочану убийством из охотничьего ружья.

Бывшему народному депутату сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины. Подозреваемый объявлен в розыск.

Напомним, что ранее в 2017 году депутат Рады Соболев избил протестующего, воевавшего в Донецком аэропорту.