У Києві троє українців і казахстанець намагалися збути фальшиві 46 тисяч євро

Позиція затримала 4 підозрюваних у спробі збуту фальшивих 46 тис. євро в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\n"Під час затримання фігурантів та проведення обшуків правоохоронці вилучили купюри, зовні схожі на євро загальною сумою 46 тис. Розпочато кримінальне провадження, затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - сказано в ньому.\r\nФото: Facebook\/ Прокуратура міста Києва\r\nЗа даними поліції, до складу групи входили три чоловіки і одна жінка.\r\nОрганізатором виявився уродженець Казахстану, інші учасники групи - 2 мешканців Житомирської області та киянка.\r\nПравоохоронці затримали 2 посередників, які намагалися збути 25 тис. підроблених євро.\r\nПід час обшуків за місцем проживання організатора поліція виявила ще 21 тис. фальшивих банкнот.\r\nРечові докази вилучили, а всіх фігурантів затримали.\r\nФото: Facebook\/ Прокуратура міста Києва\r\nПоліція з'ясувала, що фальшиві євро зловмисники отримували з Туреччини, де їх друкували інші спільники.\r\nНа даний момент встановлюють, хто саме виготовляв підроблені купюри, а також шляхи їх надходження в Україну.\r\nВідомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу.\r\nГотуються матеріали для обрання запобіжного заходу затриманим.\r\nФігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні масово підробляють купюри. Стало відомо, де збувають підроблені гроші найчастіше.Крім того, кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена.