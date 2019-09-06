У Києві троє українців і казахстанець намагалися збути фальшиві 46 тисяч євро

Позиція затримала 4 підозрюваних у спробі збуту фальшивих 46 тис. євро в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Під час затримання фігурантів та проведення обшуків правоохоронці вилучили купюри, зовні схожі на євро загальною сумою 46 тис. Розпочато кримінальне провадження, затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - сказано в ньому.

Фото: Facebook/ Прокуратура міста Києва

За даними поліції, до складу групи входили три чоловіки і одна жінка.

Організатором виявився уродженець Казахстану, інші учасники групи - 2 мешканців Житомирської області та киянка.

Правоохоронці затримали 2 посередників, які намагалися збути 25 тис. підроблених євро.

Під час обшуків за місцем проживання організатора поліція виявила ще 21 тис. фальшивих банкнот.

Речові докази вилучили, а всіх фігурантів затримали.

Фото: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Поліція з'ясувала, що фальшиві євро зловмисники отримували з Туреччини, де їх друкували інші спільники.

На даний момент встановлюють, хто саме виготовляв підроблені купюри, а також шляхи їх надходження в Україну.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу.

Готуються матеріали для обрання запобіжного заходу затриманим.

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні масово підробляють купюри. Стало відомо, де збувають підроблені гроші найчастіше.



Крім того, кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена.