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24 августа 2019, суббота, 06:20 54
Финансы 2019-08-24T06:43:10+03:00
Українські Новини
В Украине массово подделывают купюры: где сбывают фальшивые деньги чаще всего

В Украине массово подделывают купюры: где сбывают фальшивые деньги чаще всего

Гривны.
Гривны.

Национальный банк отмечает снижение количества и суммы подделки банкнот гривны за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, на 26% и 20% соответственно в то время, как каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Поэтому в целом количество поддельных банкнот национальной валюты остается стабильно низким.

Традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 года поддельных банкнот гривны приходилось на банкноты четырех номиналов: 500 гривен (50% от общего количества изъятых подделок); 100 гривен (24%); 200 гривен (14%); 50 гривен (11%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составляли лишь 1%.

Чаще всего поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

Большинство изъятых поддельных банкнот изготовлено с помощью струйных принтеров - 93%.

Подделки, изготовленные с помощью лазерных принтеров и цветных копировальных аппаратов, составляли 6%, полиграфическим способом - 1%.

В то же время Национальный банк информирует, что в августе этого года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

Речь идет об изъятии около 60 банкнот, которые сбывались в кассах автозаправочных станций в разных регионах страны (Киев и Киевская область, Закарпатская, Волынская, Киевская, Житомирская области).

Как сообщали Українські Новини, НБУ рассказал, какие банкноты чаще всего подделываются. Ранее НБУ заявлял, что украинцы чаще всего подделывают доллары.

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Photo by Pavlo Kubanov/UAF
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