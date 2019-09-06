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06 вересня 2019, пʼятниця, 16:29 15
Економіка 2019-09-06T23:45:05+03:00
Українські Новини
У серпні міжнародні резерви збільшилися на 0,8% до $22 млрд

У серпні міжнародні резерви збільшилися на 0,8% до $22 млрд

У серпні міжнародні резерви збільшилися на 0,8% до 22 млрд доларів.

За станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали 22 015 млн доларів (в еквіваленті).

Наголошується, що за місяць резерви майже не змінилися завдяки тому, що чиста купівля валюти НБУ на міжбанківському ринку компенсувала втрати на погашення і обслуговування державного боргу.

Динаміку резервів протягом місяця визначали наступні фактори:

По-перше, сприятлива ситуація на валютному ринку зберігалася в результаті позитивної цінової кон'юнктури для українського експорту, високого урожаю зернових і помірних обсягів імпорту, незважаючи на ослаблення припливу іноземних інвестицій в державні цінні папери.

Ці фактори зумовили перевищення пропозиції валюти над попитом і дали Національному банку поповнити міжнародні резерви на 299,4 млн доларів.

зокрема, 177 млн доларів було куплено під час здійснення інтервенцій з вибору кращого курсу і 139,2 млн доларів - за єдиним курсом.

У той же час для згладжування надмірних коливань у бік ослаблення курсу національної валюти протягом місяця була проведена валютна інтервенція з продажу валюти на суму 16,8 млн доларів.

По-друге, динаміку резервів визначили операції з управління державним боргом.

Всього за минулий місяць уряд і НБУ сплатили обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті 257,5 млн доларів.

З цієї суми 89,7 млн доларів було виплачено за зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом, 33,7 млн доларів направлена на обслуговування єврооблігацій (ОВДП) і 23 млн доларів - на обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), решта коштів - на виконання інших зобов'язань перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.

-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют).

В минулому місяці їх вартість збільшилася на 132,9 млн доларів.

За станом на 1 вересня 2019 обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і НБУ.

Нерезиденти 1 серпня купили облігацій внутрішньої державної позики на 12,65 млрд гривень і збільшили портфель до рекордних 86,4 млрд гривень.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в червні склав 432 млн доларів, або 3.6% від ВВП (у червні минулого року - 126 млн доларів, або на 1.2% від ВВП).

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