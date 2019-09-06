Парасолька не знадобиться: синоптики обіцяють суботу без опадів і з літнім теплом

Після впливу антициклону і атмосферних фронтів з дощами, грозами і похолоданням, субота в Києві обіцяє бути без опадів, +24...+26.

7 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +22...+29 градусів, у Дніпропетровській області +26...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10...+16 градусів, у Луганській області +7...+12 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +24...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

6 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками минулого літа синоптики встановили, що кліматична норма була перевищена майже на 3 градуси.

Тим часом, погода на вересень 2019 року очікується майже літня з приємними денними температурами і помірними опадами.