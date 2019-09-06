Парасолька не знадобиться: синоптики обіцяють суботу без опадів і з літнім теплом

Після впливу антициклону і атмосферних фронтів з дощами, грозами і похолоданням, субота в Києві обіцяє бути без опадів, +24...+26.\r\n7 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +21...+28 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +22...+29 градусів, у Дніпропетровській області +26...+31 градус.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +10...+16 градусів, у Луганській області +7...+12 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +24...+31 градус.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\n6 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за підсумками минулого літа синоптики встановили, що кліматична норма була перевищена майже на 3 градуси.\r\nТим часом, погода на вересень 2019 року очікується майже літня з приємними денними температурами і помірними опадами.