підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
06 вересня 2019, пʼятниця, 15:42 32
Суспільство 2019-09-07T00:18:53+03:00
Українські Новини
Парасолька не знадобиться: синоптики обіцяють суботу без опадів і з літнім теплом

Парасолька не знадобиться: синоптики обіцяють суботу без опадів і з літнім теплом

Сонце. Фото: pixabay
Сонце. Фото: pixabay

Після впливу антициклону і атмосферних фронтів з дощами, грозами і похолоданням, субота в Києві обіцяє бути без опадів, +24...+26.

7 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +22...+29 градусів, у Дніпропетровській області +26...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10...+16 градусів, у Луганській області +7...+12 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +24...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

6 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками минулого літа синоптики встановили, що кліматична норма була перевищена майже на 3 градуси.

Тим часом, погода на вересень 2019 року очікується майже літня з приємними денними температурами і помірними опадами.

Більше новин про: Погода Непогода в Україні погода в Києві Клімат осінь Погода на вихідних

Архів
Новини
У Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували 23:58
Банани і апельсини впадуть у ціні: прогноз вартості фруктів 23:20
Затриманий стрілок. Фото: Оксана Блищик/Facebook
Чоловіка, що стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі, - поліція 22:55
Геращенко вважає, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії 22:04
Першим заступником міністра економіки став Кухта, замміністрами - Висоцький і Качка 21:50
більше новин
Автопарк керівництва Верховної Ради IX скликання: хто на чому їздить 16:47
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
Дубіль ініціював аудит діяльності МОЗ часів Супрун 17:39
Голова київського Мін'юсту Куценко потрапив в мін'юстовський держреєстр боржників по виплаті аліментів 11:06
Сьогодні немає охочих продати в Україну вугілля за ціною "Роттердам+", - Марунич 11:38
більше новин
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмін полоненими: стало відоме ім'я ще одного агента ФСБ, якого видадуть Росії 14:14
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Депутати знайшли спосіб, як ховати свої листування. Фото: Facebook/Варвара Квітка
Нардепи придумали, як ховати листування від об'єктивів 09:01
Савік Шустер.Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера 07:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok