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06 вересня 2019, пʼятниця, 14:25 20
Економіка 2019-09-06T21:00:05+03:00
Українські Новини
Квоти на експорт м'яса птиці в ЄС становитимуть 70 тис. тонн у 2020

Квоти на експорт м'яса птиці в ЄС становитимуть 70 тис. тонн у 2020

Один із найбільших виробників м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) оцінює збільшення квоти на безмитні поставки до ЄС для українських експортерів м'яса птиці на близько 50 тис. тонн до 70 тис. тонн у 2020 році.

Про це Українським Новинам повідомила фінансова директорка МХП Вікторія Капелюшна.

"На 50 тис. тонн буде збільшення. Але воно має ще пройти ратифікацію в нас і в Європі... Якщо пройде ратифікацію, в наступному році буде 70 тис. тонн", - сказала вона.

Капелюшна підкреслила, що пропозиція про збільшення цієї квоти надійшла від європейців.

Вона розраховує, що квоту буде повністю заповнено гравцями ринку.

Своєю чергою МХП сподівається до кінця 2019 року відправити тестові партії продукції до Японії, а в 2020 році - кілька тисяч тонн курятини.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні експерший віцепрем'єрміністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів підписав Угоду між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти на безмитні поставки до ЄС для українських експортерів м'яса птиці.

Згідно з ним, річну квоту на м'ясо птиці та перероблене м'ясо птиці буде поступово збільшено в 2,5 рази.

Зараз на 2019 рік на м'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці свіжі, охолоджені або морожені передбачено квоту в розмірі 18,4 тис. тонн, на 2020 року - 19,2 тис. тонн, на 2021 - 20 тис. тонн.

Також існують додаткові квоти на заморожені тушки в розмірі 20 тис. тонн на рік.

МХП планує експортувати в Японію 500 тонн курятини на місяць до 2021 року.

Раніше МХП відмовився від виробництва фуа-гра через піклування про тварин.

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