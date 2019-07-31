МХП отказывается от производства фуа-гра

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) заявляет о прекращении производства фуа-гра и гусиного мяса к сентябрю 2019 года, а также о решении продать Снятинскую птицефабрику.

Об этом говорится в сообщении МХП, передают Українськi Новини.

"Материнская компания ведущей международной агропромышленной группы со штаб-квартирой в Украине сегодня объявляет о своем решении прекратить производство гусиного мяса и фуа-гра на своей Снятинской птицефабрике к началу сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Активы птицефабрики, которые составляют менее 0,5% активов МХП, выставлены на продажу.

Согласно сообщению, МХП считает, что производство фуа-гра не соответствует стратегии и политике компании, придерживающейся концепции благополучия животных.

Птицефабрика была основана в 2005 году, в 2018 году она произвела 104 тонны печенки и 797 тонн мяса и субпродуктов.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 МХП продала около 50 тыс. тонн фуа-гра.

Ранее МХП завершила сделку по приобретению компании PerutninaPtuj(Словения).