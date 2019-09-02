Компания Косюка будет экспортировать курятину в Японию

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) планирует экспортировать 500 тонн курятины в месяц в Японию до 2021 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, МХП начал согласование детальных товарных позиций и особенности их фасовки с будущими импортерами его продукции на японский рынок.

По словам заместителя председателя правления МХП по коммерции Сергея Иванова, на данный момент активно изучаются все требования будущих партнеров-импортеров, чтобы учесть их, прежде чем осуществить первые поставки.

Он отметил, что в Японии более всего ценится так называемое красное мясо птицы — продукты из ножки (мясо нефилейной группы).

Иванов заявил, что в 2019 году будет отправлена минимальная тестовая партия — 1-2 контейнера, чтобы подтвердить соответствие требованиям по качеству и фасовке мяса.

"В дальнейшем планируем постепенно наращивать экспорт. За 8-10 месяцев МХП увеличит объемы поставок мяса птицы в Японию до 500 тонн в месяц, постепенно наращивая эти объемы до 1 тыс. тонн ежемесячно", - прокомментировал он.

Отмечается, что Япония является одним из крупнейших импортеров мяса птицы в мире - в 2018 году импорт составил около 570 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МХП отказался от производства фуа-гра из-за заботы о животных.

В феврале компания завершила покупку словенской птицефабрики.