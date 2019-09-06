В "Опозиційній платформі" пропонують списати заборгованість населення за комуналку

7 депутатів Верховної Ради "Опозиційної платформи - За життя" пропонують парламенту списати заборгованість населення за житлово-комунальні послуги.

Відповідний законопроект №1106-1 зареєстрований в Раді 29 серпня, передають Українські Новини.

Законопроект передбачає списання заборгованості населення за природний газ перед постачальниками для потреб побутових споживачів, за централізоване опалення та постачання гарячої води, які надають населенню суб'єкти господарювання-виконавці цих послуг, з постачання електричної енергії для кожного класу споживачів перед відповідними постачальниками, яка сформувалася станом на 1 січня 2019 року.

Партія зазначає, що антисоціальна і необґрунтована політика за останні 5 років призвела до зростання цін на комунальні послуги для пересічних громадян, різкого скорочення їх платоспроможності і до соціальної незахищеності.

Так, протягом 2014-2018 років тарифи на природний газ для населення зросли на 1080%, на гаряче водопостачання – на 560%, на опалення – на 1240%, на електроенергію – більш ніж на 221%, тоді як при цьому за вказаний період реальні доходи населення скоротилися на 12,4%, зріс рівень безробіття та заборгованість по зарплаті.

Ці фактори призвели до скорочення платоспроможності громадян, їх зубожіння та зростання заборгованості в 4 рази за житлово-комунальні послуги – з 11,9 млрд гривень на початок 2014 року до 55,6 млрд гривень на початок 2019 року.

Наголошується, що негативна тенденція зберігається і в поточному році і, враховуючи існуючі ризики, може набути неконтрольованого характеру в майбутньому.

За даними Держслужби статистики, на 1 червня 2019 року заборгованість населення досягла 57,2 млрд гривень, у тому числі: з оплати за постачання природного газу – 26,2 млрд гривень, за централізоване опалення і постачання гарячої води – 16,8 млрд гривень, за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 4,6 млрд гривень, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,7 млрд. гривень, за постачання електричної енергії – 5,2 млрд гривень.

Авторами законопроекту є депутати від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська, Юрій Солод, Юрій Бойко, Юлій Іоффе, Василь Німченко, Нестор Шуфрич і Вадим Рабінович.

Як повідомляли Українські Новини, комунальні підприємства Чернігова кілька разів подавали в суд на прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його рідних через борги за гарячу воду, газ та інші комунальні послуги.

Тим часом Кабмін ставить метою зростання економіки на 40% за наступні 5 років.