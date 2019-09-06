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06 вересня 2019, пʼятниця, 12:29 26
Судова влада 2019-09-06T18:30:05+03:00
Українські Новини
Колєснікову повідомили про підозру у нанесенні збитків державі на 16 млн гривень

Колєснікову повідомили про підозру у нанесенні збитків державі на 16 млн гривень

Дмитро Колєсніков. Фото: facebook.com/KolesnikovDmytro
Дмитро Колєсніков. Фото: facebook.com/KolesnikovDmytro

Прокуратура повідомила про підозру ексдепутатові від фракції "Опозиційний блок" Дмитру Колєснікову в заподіянні збитків державі більш ніж на 16 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Дніпропетровської області, передають Українські Новини.

"Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (народний депутат України восьмого скликання) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)", - сказано в ньому.

Правоохоронці встановили, що в період із червня по грудень 2012 року підозрюваний, зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконні дії, в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осадки" у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв м.

Зазначений інститут є єдиним на території України підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган", систем охолодження головок самонаведення ракет, труб і має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Інститут не підлягає приватизації, не може бути відчужений, вилучений, переданий до статутного капіталу господарських організацій, щодо нього не можуть вчинятися дії, наслідком яких може стати відчуження майна підприємства.

Таким чином, підозрюваний підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна зазначеного підприємства, що зробило можливим його незаконну приватизацію і відчуження, викликавши збитки більш ніж на 16 млн гривень.

5 вересня 2019 роки йому повідомили про підозру, досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2018 року Верховна Рада відмовилася зняти недоторканність з Колєснікова.

Тим часом Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому депутату Верховної Ради Олександру Вілкулу (Опозиційний блок) і оголосила його в розшук.

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