Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-депутату Рады Вилкулу и объявила его в розыск

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Александру Вилкулу (Оппозиционный блок) и объявила его в розыск.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Указано, что прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вилкула как бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Установлено, что в течение 2011-2012 годов Вилкула на должности губернатора, вопреки положениям Земельного кодекса, предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель на земли промышленности.

В результате этих действий около 2 тысячам пайщиков нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га на сумму более 12 млн гривен, а государству нанесен ущерб в виде уничтожения плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием на сумму почти 0,5 млн гривен.

Кроме того, Вилкул также издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности одного из обществ с ограниченной деятельностью, с земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков является незаконным.

Это привело к ущербу на более 5 млн гривен.

5 сентября экс-депутату сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ закрыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации заместителем председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александром Вилкулом.