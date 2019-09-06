Зеленський призначив запорізьким губернатором Турінка

Президент Володимир Зеленський призначив бізнесмена Віталія Туринка головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №659 від 5 вересня, передають Українськи Новини.

Турінок у 2003-2011 роках був головою правління Рівненського домобудівного комбінату, з 2012 року - менеджер з питань регіонального розвитку цього комбінату.



Як повідомляли Українські Новини, 21 серпня Кабінет Міністрів схвалив проекти указів Президента про призначення головою Вінницької обласної державної адміністрації Владислава Скальського, Запорізької обладміністрації Віталія Турінка, Рівненській - Віталія Коваля.



Голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Турінок задекларував 484 157 гривень доходів за 2018 рік.



У власності Турінка нерухомості немає, його дружина володіє будинком площею 737,5 кв. м і квартирою площею 71,78 кв. м в Запоріжжі, а також орендує земельну ділянку площею 2,884 тис. кв. м в Запоріжжі.

У Турінка немає автомобіля, його дружина володіє автомобілем Mazda 6, купленим в 2018 році за 807 тис. гривень.