Зеленський призначив запорізьким губернатором Турінка

Президент Володимир Зеленський призначив бізнесмена Віталія Туринка головою Запорізької обласної державної адміністрації.\r\nПро це йдеться в указі №659 від 5 вересня, передають Українськи Новини.\r\nТурінок у 2003-2011 роках був головою правління Рівненського домобудівного комбінату, з 2012 року - менеджер з питань регіонального розвитку цього комбінату.Як повідомляли Українські Новини, 21 серпня Кабінет Міністрів схвалив проекти указів Президента про призначення головою Вінницької обласної державної адміністрації Владислава Скальського, Запорізької обладміністрації Віталія Турінка, Рівненській - Віталія Коваля.Голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Турінок задекларував 484 157 гривень доходів за 2018 рік.У власності Турінка нерухомості немає, його дружина володіє будинком площею 737,5 кв. м і квартирою площею 71,78 кв. м в Запоріжжі, а також орендує земельну ділянку площею 2,884 тис. кв. м в Запоріжжі.\r\nУ Турінка немає автомобіля, його дружина володіє автомобілем Mazda 6, купленим в 2018 році за 807 тис. гривень.