Возможный губернатор Запорожской области указал в декларации долларовые и евровые сбережения, а недвижимость записал на жену

Кандидат на должность председателя Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок задекларировал 484 157 гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.



Из них зарплата в Ривненском домостроительном комбинате составила 184,2 тыс. гривен, 192,5 тыс. - дивиденды от ООО "Интрейд", 106,95 тыс. - дивиденды от ООО "Вест-Пром", 360 гривен - подарок в неденежной форме от домостроительного комбината.



Его жена Галина задекларировала 128,4 тыс. гривен зарплаты в Ривненском домостроительном комбинате, 49,9 тыс. гривен – доход от отчуждения движимого имущества, а также 360 гривен - подарок в неденежной форме от домостроительного комбината.



В собственности Туринка недвижимости нет, его жена владеет домом площадью 737,5 кв. м и квартирой площадью 71,78 кв. м в Запорожье, а также арендует земельный участок площадью 2,884 тыс. кв. м в Запорожье.



У Туринка нет автомобиля, его жена владеет автомобилем Mazda 6, купленным в 2018 году за 807 тыс. гривен.



Туринок является владельцем (контролером) ООО "Вест-Пром" (Луцк), ООО "Интрейд" (Луцк) и ОАО "Ривненский домостроительный комбинат" (Ривне).

На его счету в банке "Кредит Днепр" находится 55,8 тыс. гривен, 1,1 тыс. долларов и 82 евро.



Туринок задекларировал 170 тыс. долларов и 120 тыс. евро наличных средств, у его жены имеется 31 тыс. долларов и 23 тыс. евро наличных.



Как сообщали Українськi Новини, 21 августа Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента о назначении председателем Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского, Запорожской обладминистрации - Виталия Туринка, Ривненской - Виталия Коваля.



Туринок в 2003-2011 годах был председателем правления Ривненского домостроительного комбината, с 2012 года - менеджером по вопросам регионального развития этого комбината.