Рада направить законопроекти про зміни до Конституції на розгляд "Венеціанської комісії", - Разумков

Верховна Рада направить законопроекти щодо внесення змін до Конституції на розгляд Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").\r\nПро це голова Ради Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.\r\n"Якщо ми говоримо про "Венеціанську комісію" - одне іншому не заважає, і ми про це говорили під час засідання. Ми направляємо це в Конституційний Суд, але після цього ми також готові відправити в комісію, щоб вона дала свій висновок", - сказав Разумков.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада просить Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №1027 Президента Володимира Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.\r\nРаніше Міністерство юстиції назвало популістським і реваншистським законопроект Президента Володимира Зеленського про люстрацію чиновників часів президентства Петра Порошенка і вимагає направити його на аналіз в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").