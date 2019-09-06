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06 вересня 2019, пʼятниця, 08:59 15
Верховна Рада і партії 2019-09-06T13:30:03+03:00
Українські Новини
Рада направить законопроекти про зміни до Конституції на розгляд "Венеціанської комісії", - Разумков

Рада направить законопроекти про зміни до Конституції на розгляд "Венеціанської комісії", - Разумков

Верховна Рада направить законопроекти щодо внесення змін до Конституції на розгляд Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

Про це голова Ради Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Якщо ми говоримо про "Венеціанську комісію" - одне іншому не заважає, і ми про це говорили під час засідання. Ми направляємо це в Конституційний Суд, але після цього ми також готові відправити в комісію, щоб вона дала свій висновок", - сказав Разумков.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада просить Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №1027 Президента Володимира Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

Раніше Міністерство юстиції назвало популістським і реваншистським законопроект Президента Володимира Зеленського про люстрацію чиновників часів президентства Петра Порошенка і вимагає направити його на аналіз в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

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