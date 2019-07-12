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12 июля 2019, пятница, 15:05 9
Судебная власть 2019-07-12T15:14:15+03:00
Українські Новини
Минюст требует направить законопроект Зеленского о люстрации и на анализ в "Венецианскую комиссию"

Минюст требует направить законопроект Зеленского о люстрации и на анализ в "Венецианскую комиссию"

Министерство юстиции считает популистским и реваншистским законопроект Президента Владимира Зеленского о люстрации чиновников времен президентства Петра Порошенко и требует направить его на анализ в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Об этом в соцсети Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов, курирующий департамент люстрации, передают Українськi Новини.

"Зе!Люстрация: свадьба популизма с реваншизмом. Представленный законопроект о люстрации, конечно, преследует только две цели - повысить рейтинг перед выборами и покрыть чиновников режима Януковича, которые были люстрированы, а теперь возвращаются к власти", - отметил он.

Замминистра юстиции заявляет, что данный законопроект не соответствует критериям люстрации, определенным в решениях Европейского суда по правам человека.

"Почему реваншизм? Потому ставит на одну ступень людей, которые расстреливали Майдан и тех, кто его защищал. Таким образом нивелируется ценность Революции Достоинства, она по факту приравнивается к Антимайдану", - написал Петухов.

По его мнению, законопроект Зеленского необходимо направить в "Венецианскую комиссию" для анализа.

В то же время Петухов уверен, что этот законопроект никогда не будет принят.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский инициирует введение люстрации занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года Президента, депутатов Верховной Рады, членов Кабинета Министров, Генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Фискальной и Таможенной служб.

Тем временем представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук уверен, что члены команды Зеленского, занимавшие должности в 2014 - 2019, подпадут под люстрацию, если предлагаемый главой государства законопроект будет принят.

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