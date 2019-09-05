Спікер Разумков не має наміру закривати Раду для ЗМІ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не має наміру ініціювати закриття парламенту для ЗМІ.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"У журналістів є доступ до Верховної Ради. Є і буде залишатися таким. У журналістів є така можливість спілкуватися з народними депутатами", - сказав Разумков.

Спікер не бачить причин для проведення засідань у закритому режимі і зазначив, що жодна фракція не має таких намірів.

Голова Ради не має наміру послаблювати охоронний режим у зв'язку з тривалим конфліктом на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня Кабмін вирішив проводити засідання в закритому для ЗМІ режимі.

Раніше прем'єр-міністр України Гончарук заявив, що переформатує засідання уряду, щоб це не було шоу "за склом".