Спікер Разумков не має наміру закривати Раду для ЗМІ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не має наміру ініціювати закриття парламенту для ЗМІ.\r\nПро це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.\r\n"У журналістів є доступ до Верховної Ради. Є і буде залишатися таким. У журналістів є така можливість спілкуватися з народними депутатами", - сказав Разумков.\r\nСпікер не бачить причин для проведення засідань у закритому режимі і зазначив, що жодна фракція не має таких намірів.\r\nГолова Ради не має наміру послаблювати охоронний режим у зв'язку з тривалим конфліктом на Донбасі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 вересня Кабмін вирішив проводити засідання в закритому для ЗМІ режимі.\r\nРаніше прем'єр-міністр України Гончарук заявив, що переформатує засідання уряду, щоб це не було шоу "за склом".