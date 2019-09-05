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05 вересня 2019, четвер, 23:40 93
Верховна Рада і партії 2019-09-06T23:45:09+03:00
Українські Новини
Спікер Разумков не має наміру закривати Раду для ЗМІ

Спікер Разумков не має наміру закривати Раду для ЗМІ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не має наміру ініціювати закриття парламенту для ЗМІ.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"У журналістів є доступ до Верховної Ради. Є і буде залишатися таким. У журналістів є така можливість спілкуватися з народними депутатами", - сказав Разумков.

Спікер не бачить причин для проведення засідань у закритому режимі і зазначив, що жодна фракція не має таких намірів.

Голова Ради не має наміру послаблювати охоронний режим у зв'язку з тривалим конфліктом на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня Кабмін вирішив проводити засідання в закритому для ЗМІ режимі.

Раніше прем'єр-міністр України Гончарук заявив, що переформатує засідання уряду, щоб це не було шоу "за склом".

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