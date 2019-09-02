Мы переформатируем заседания правительства, чтобы это не было шоу "за стеклом", - Гончарук

Новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук выступает за то, чтобы переформатировать заседания правительства для того, чтобы это не было показухой. Об этом он сказал на встрече Президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина и Верховной Рады в понедельник, передают Українські Новини.

"В правительстве мы договорились, что мы откажемся от показухи и будем называть вещи своими именами. То, что должно быть открыто - должно быть открыто, мы откроем публичные данные, территории, доступ в здания и так далее, и тому подобное. А то, что должно быть закрытым, точнее не закрытым, а то, где эта открытость не должна быть тотальной и не превращаться на такой себе нудизм, мы это также решим. Поэтому мы переформатируем заседания правительства для того, чтобы это не было показухой, шоу "за стеклом", - сказал премьер-министр

По его словам, заседания будут переформатированы таким образом, чтобы доносить обществу самую важную информацию о сути решений, которые принимаются правительством в интересах общества, а не для того, чтобы показывать обществу "красивую картинку".

Гончарук также отметил, что детальную программу со сроками правительство подаст Раде в соответствии с законом в течении 1 месяца.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину внести до октября законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде принять его до декабря.