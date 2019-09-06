У жовтні українці матимуть 9 вихідних

Жовтень – не привід повністю зануритися в роботу і забути про прогулянки на свіжому повітрі. До того ж, в цьому місяці часто приходить "бабине літо", яке характеризується теплою і сухою погодою протягом декількох тижнів. Українські Новини розкажуть, скільки вихідних буде у другий місяць осені.

Українці в жовтні крім звичайних вихідних отримають ще один додатковий день для відпочинку. Про це свідчить стаття 73 Кодексу законів про працю України.

У другий місяць осені буде 22 робочих і 9 вихідних днів. Українці отримають додатковий вихідний через святкування Дня захисника України 14 жовтня.

Свято відзначається на державному рівні з 2015 року, як альтернатива Дня захисника Вітчизни (23 лютого). Також це день Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. У 2019 році 14 жовтня буде в понеділок, так що українці зможуть відпочити три дні поспіль.

Крім того, в останню неділю жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час. Цього року стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад 27 жовтня в 4:00.

Як повідомляли Українські новини, літня спека ще повернеться: синоптик дала оптимістичний прогноз.

Також синоптики спрогнозували, що вересень в Україні буде теплим, але з другого тижня очікуються дощі.