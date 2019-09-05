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05 вересня 2019, четвер, 22:15 12
Lifestyle 2019-09-06T15:00:06+03:00
Українські Новини
Facebook запустив свій аналог сайту знайомств

Facebook запустив свій аналог сайту знайомств

Facebook запустив свій аналог сайту знакомств.Фото:newsroom.fb.com
Facebook запустив свій аналог сайту знакомств.Фото:newsroom.fb.com

5 вересня Facebook запустив свій сервіс знайомств Facebook Dating, який на даний момент доступний у 20 країнах світу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з інформацією розробників програми, сайт знайомств зроблений інклюзивним та відкритим. В основу програми фахівці взяли перш за все безпеку та конфіденційність.

"Безпека та конфіденційність знаходяться на першому плані.Ми працювали з експертами в цих областях, щоб з самого початку вбудувати захист у Facebook Dating, включаючи можливість повідомляти і блокувати кого-небудь; забороняти людям надсилати фотографії, посилання, платежі або відео в повідомленнях; і надаючи легкий доступ до порад з безпеки", - розповіли в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Instagram заявляв про те, що буде приховувати лайки для підвищення самооцінки користувачів.

Крім того, Соціальна мережа Facebook раніше також роздумувала про відмову від лайків. Ці плани підтвердив код Android-клієнта соцмережі, де дослідницею Джейн Вонг був знайдений прототип відображення постів без лічильника.

 

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