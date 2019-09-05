"Ще будуть залишатися серйозні питання життя і смерті": США відреагувало на звільнення Цемаха

Американський сенатор Кріс Мерфі сподівається, що очікуване взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною і Росією дасть змогу дещо зняти напругу у відносинах між країнами і звільнити в майбутньому ще більше людей. Про це він сказав на брифінгу у четвер, 5 вересня, біля будівлі Офісу президента України, відповідаючи на питання журналістів про звільнення фігуранта справи за рейсом MH17 Володимира Цемаха, передає "Радіо Свобода".

"Як правило, ми не коментуємо рішення судів, але ми сподіваємося, що після консультацій президента Зеленського з Володимиром Путіним буде зменшено напругу у відносинах, і сподіваємося, що в майбутньому ще більшу кількість українських заручників і полонених, яких утримують в Росії, буде звільнено", - сказав він.

Мерфі вважає, що взаємне звільнення утримуваних осіб буде важливим сигналом, що відносини між Україною і Росією "можуть бути різними".

"Ще будуть залишатися серйозні питання "життя і смерті", але звільнення заручників буде важливим серйозним кроком", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, члени європейського парламенту в листі звернулися до президента Зеленському з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Також звільнення Цемаха прокоментовали нідерландські слідчі.