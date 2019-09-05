Патріарх Єрусалимський Феофіл III відмовився визнавати ПЦУ і визнає тільки УПЦ МП

Патріарх Єрусалимський Феофіл III відмовився закликати Православну церкву України (ПЦУ), створену на об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня 2018 року. Про це повідомляє сайт Московського патріархату.

Під час зустрічі на Святій землі з митрополитом Мінським і Заславським Павлом Феофіл III заявив, що визнає лише Українську православну церкву Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм.

"Я визнаю тільки одну православну церкву на Україні, яку очолює митрополит Онуфрій", - сказав блаженніший патріарх.

Він також підкреслив, натякаючи на ПЦУ, що, на думку святих отців, розкол є найтяжчим гріхом проти божественної любові, яка лежить в основі церковної єдності.

Нагадаємо, суд тимчасово заборонив ПЦУ ліквідувати УПЦ КП.

Раніше український автокефальна православна церква припинила існування.

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