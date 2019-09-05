Патріарх Єрусалимський Феофіл III відмовився визнавати ПЦУ і визнає тільки УПЦ МП

Патріарх Єрусалимський Феофіл III відмовився закликати Православну церкву України (ПЦУ), створену на об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня 2018 року. Про це повідомляє сайт Московського патріархату.\r\nПід час зустрічі на Святій землі з митрополитом Мінським і Заславським Павлом Феофіл III заявив, що визнає лише Українську православну церкву Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм.\r\n"Я визнаю тільки одну православну церкву на Україні, яку очолює митрополит Онуфрій", - сказав блаженніший патріарх.\r\nВін також підкреслив, натякаючи на ПЦУ, що, на думку святих отців, розкол є найтяжчим гріхом проти божественної любові, яка лежить в основі церковної єдності.\r\nНагадаємо, суд тимчасово заборонив ПЦУ ліквідувати УПЦ КП.\r\nРаніше український автокефальна православна церква припинила існування.\r\nЄпіфаній передбачив втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.