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05 вересня 2019, четвер, 17:30 33
Силові структури 2019-09-06T15:30:07+03:00
Українські Новини
Зірвано відновлення моста в Станиці Луганській, - українська сторона СЦКК

Зірвано відновлення моста в Станиці Луганській, - українська сторона СЦКК

Міст в Станиці Луганській. Фото: Штаб ООС
Міст в Станиці Луганській. Фото: Штаб ООС

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики в черговий раз зірвали початок відновлення мосту в Станиці Луганській, після того, як відмовилися гарантувати безпеку під час реконструкції.

Про це сказано в повідомленні української сторони СЦКК, опублікованому прес-центром операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що роботи з відновлення зруйнованої ділянки моста на ділянці розведення "Станиця Луганська" сьогодні знову не почалися", - сказано в ньому.

Зазначається, що окупаційна влада через представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) повідомила українській стороні про відсутність посадової особи, яка може прийняти рішення про проведення підготовчих робіт із відновлення моста.

Також бойовики повідомили про відсутність детального плану будівництва.

Представники СММ ОБСЄ зафіксували факт зриву робіт із ремонту.

Щоб не втрачати часу українська сторона почала підготовчі роботи з ремонту дорожнього полотна.

Як повідомляли Українські Новини, українська сторона Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підтримує повернення Росії в Спільний центр по координації і контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

Раніше блокпост на окупованій території в Станиці Луганській був демонтований і було розпочато будівництво мосту.

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