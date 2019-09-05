Зірвано відновлення моста в Станиці Луганській, - українська сторона СЦКК

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики в черговий раз зірвали початок відновлення мосту в Станиці Луганській, після того, як відмовилися гарантувати безпеку під час реконструкції.\r\nПро це сказано в повідомленні української сторони СЦКК, опублікованому прес-центром операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.\r\n"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що роботи з відновлення зруйнованої ділянки моста на ділянці розведення "Станиця Луганська" сьогодні знову не почалися", - сказано в ньому.\r\nЗазначається, що окупаційна влада через представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) повідомила українській стороні про відсутність посадової особи, яка може прийняти рішення про проведення підготовчих робіт із відновлення моста.\r\nТакож бойовики повідомили про відсутність детального плану будівництва.\r\nПредставники СММ ОБСЄ зафіксували факт зриву робіт із ремонту.\r\nЩоб не втрачати часу українська сторона почала підготовчі роботи з ремонту дорожнього полотна.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українська сторона Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підтримує повернення Росії в Спільний центр по координації і контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК).\r\nРаніше блокпост на окупованій території в Станиці Луганській був демонтований і було розпочато будівництво мосту.