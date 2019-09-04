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04 сентября 2019, среда, 21:50 45
Политика 2019-09-04T21:51:28+03:00
Українські Новини
Украина предложила вернуть Россию в СЦКК

Украина предложила вернуть Россию в СЦКК

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе поддерживает возвращение России в Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарьи Олифер в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Общий центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер. 

Украинская сторона ТКГ подняла этот вопрос в связи с увеличением количества нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, строители начали ремонт моста в Станице Луганской. 

"Чтобы работы были завершены к концу осени украинские мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных. Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован", - сказано в сообщении.

Олифер также сообщила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.

Социально-экономическая подгруппа договорилась о восстановлении мобильной связи. 

Также участники подгруппы обсудили возвращение государственной и частной украинской собственности на оккупированной территории.

На следующем заседании они рассмотрят возвращение хлебозавода украинскому владельцу.

Как сообщали Українськi Новини, МИД России хочет привлечь сепаратистов "ДНР/ЛНР" в СЦКК.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям под контролем СЦКК завершила демонтаж фортификационных сооружений в районе контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".

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