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05 вересня 2019, четвер, 17:05 408
Суспільство 2019-09-06T23:15:11+03:00
Українські Новини
Водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку в лісі: поліція ігнорувала справу

Водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку в лісі: поліція ігнорувала справу

Водій BlaBlaCar, який ймовірно зґвалтував дівчину. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook
Водій BlaBlaCar, який ймовірно зґвалтував дівчину. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook

51-річний водій сервісу BlaBlaCar з пошуку автомобільних попутників 30 серпня згвалтував клієнтку компанії на шляху з Одеси до Черкас, проте поліція ігнорувала справу.

Про це заявила подруга зґвалтованої дівчини Анастасія Ліпінська на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"30-го серпня моя подруга сіла у блаблакар із Одеси до Черкас. Водієм машини був 51-річний Андрієнко Олександр Степанович. Дорогою чоловік пригостив кавою, після якої дівчина почала відчувати слабкість та засинати. Згодом він почав погрожувати їй, що згвалтує та хизувався своїми контактами у районній поліції, мовляв дівчина нічого йому не зробить. Ледь притомна після кави, подруга почала писати своєму хлопцеві, що вона у небезпеці та кожні декілька кілометрів надсилати свою геолокацію. Не дочекавшись, поки дівчина втратить свідомість, водій блаблакару відвіз її у ліс та зґвалтував", - розповіла Ліпінська.

За її словами, повернувшись до Черкас дівчина звернулася до поліції і написала заяву про зґвалтування, надавши правоохоронцям всю інформацію про ґвалтівника і докази злочину.

Потерпіла назвала повне ім'я злочинця, надала його фотографію і номер телефону, повідомила марку і номер машини, якою вони їхали. При цьому поліцейські попросили надати одяг, в якій вона була в момент зґвалтування, який дівчина привезла, однак силовики відмовилися прийняти речі як доказ.

"Однак у поліції відмовилися шукати Андрієнко і намагалися "з'їхати" з її справи. За ці дні бездіяльності поліції всі докази сексуального насильства, які можна було б зняти з насильника, ймовірно знищені. Дівчина щодня приходила і продовжує приходити у відділення, проте поліцейські не надають дівчині доступ до її справі і результатів судмедекспертизи; не говорять на якому етапі її справа; не приймають докази; не проводять допитів", - написала Ліпінська

За словами подруги потерпілої, слідчий, який веде справу, знаходиться поза містом і припинив виходити на зв'язок.

У свою чергу, у сервісі BlaBlaCar підтвердив факт поїздки, проте підкреслили, що на їх звернення в поліції також не відреагували.

"Ми були шоковані, дізнавшись про що ситуацію, що трапилась. Це абсолютно неприпустимо, і такі люди безумовно повинні нести відповідальність за свої вчинки. Ми відразу ж зв'язалися зі слідчим Черкаського відділення поліції (Головенець Богдан Сергійович), відповідальним за ведення справи, щоб передати йому дані про водія, який зареєстрував профіль на платформі BlaBlaCar. Ми зібрали всі дані, щоб оперативно їх відправити в поліцію, як тільки отримаємо відповідний запит. Минуло кілька днів, і станом на 5 вересня поліція ще не відреагувала", - написали представники компанії в коментарі до допису Ліпінської.

Як повідомляє видання "Вечірні Черкаси", спікер обласної поліції Дмитро Грищенко факт звернення про зґвалтування підтвердив. Зараз проводиться перевірка.

Як повідомляли Українські Новини, в Росії через суд намагаються заборонити роботу BlaBlaCar. Також вбивця водія BlaBlaCar засуджений до довічного ув'язнення.

Тим часом BlaBlaCar хоче запустити автобусні перевезення в Україні.

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