Нова влада послабила внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції, - НБУ

Національний банк відзначає, що внутрішні політичні ризики для зниження інфляції до мети ослабли з початком роботи Верховної Ради нового скликання і формуванням нового уряду в той час, як річна інфляція за підсумками липня перевищила їх прогнози.

Про це йдеться в повідомленні НБУ за результатами засідання монетарного комітету, передають Українські Новини.

Це відкриває можливість для активізації переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми співпраці.

У той же час у НБУ зазначили, що зберігаються загрози для фінансової стабільності, пов'язані з ходом судових процесів на рішення держави, спрямовані на оздоровлення банківського сектора.

Ризики зовнішнього походження, зазначені правлінням під час попереднього засідання з монетарної політики в липні (припинення транзиту газу з Росії по території України з початку 2020 року, посилення торгових воєн і підвищення турбулентності на світових фінансових ринках, ескалація військового конфлікту і нові торгові обмеження з боку Росії), також залишаються актуальними.

Як повідомляли Українські Новини, Україна виплатила останній платіж МВФ за програмою stand by, а НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на найближчі 3 роки.