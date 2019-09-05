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05 вересня 2019, четвер, 16:36 326
Економіка 2019-09-06T21:30:12+03:00
Українські Новини
Нова влада послабила внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції, - НБУ

Нова влада послабила внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції, - НБУ

Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Національний банк відзначає, що внутрішні політичні ризики для зниження інфляції до мети ослабли з початком роботи Верховної Ради нового скликання і формуванням нового уряду в той час, як річна інфляція за підсумками липня перевищила їх прогнози.

Про це йдеться в повідомленні НБУ за результатами засідання монетарного комітету, передають Українські Новини.

Це відкриває можливість для активізації переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми співпраці.

У той же час у НБУ зазначили, що зберігаються загрози для фінансової стабільності, пов'язані з ходом судових процесів на рішення держави, спрямовані на оздоровлення банківського сектора.

Ризики зовнішнього походження, зазначені правлінням під час попереднього засідання з монетарної політики в липні (припинення транзиту газу з Росії по території України з початку 2020 року, посилення торгових воєн і підвищення турбулентності на світових фінансових ринках, ескалація військового конфлікту і нові торгові обмеження з боку Росії), також залишаються актуальними.

Як повідомляли Українські Новини, Україна виплатила останній платіж МВФ за програмою stand by, а НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на найближчі 3 роки.

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