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05 вересня 2019, четвер, 15:34 29
Економіка 2019-09-06T14:45:10+03:00
Українські Новини
Газ на опалювальний сезон запасли понад 7 тис. домогосподарств, - "Нафтогаз"

Газ на опалювальний сезон запасли понад 7 тис. домогосподарств, - "Нафтогаз"

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що послугою зі створення газового запасу до опалювального сезону на сьогодні скористалися 7,3 тис. домогосподарств в той час, як спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСО на листопад і грудень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"З моменту запуску 23 серпня групою "Нафтогаз" нового продукту для побутових споживачів "Газовий запас" його придбали вже 7 320 українських сімей", - сказано в ньому.

Повідомляється, що загальний обсяг замовленого споживачами газу становив майже 4,5 млн куб. м.

Зазначається, що до програми приєдналося 18 регіональних газопостачальних компаній (понад 70% їх загальної кількості).

Крім того, зараз ведуться переговори з постачальниками газу міста Києва, Одеської, Херсонської, Полтавської та Донецької областей.

Раніше "Нафтогаз" ввів послугу "Газовий запас", вона дає змогу побутовим споживачам заздалегідь закупити необхідний обсяг газу за низькою літньою ціною для його використання в опалювальному сезоні.

Зазначається, що побутовий споживач може закупити на цих умовах до 25 тис. куб м газу і скористатися зазначеною послугою можна до 25 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, офіс великих платників податків має намір завершити аудит "Нафтогазу" до листопада.

Також "Нафтогаз" прогнозує збільшення транзиту газу до 2019.

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