подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.25 27.85
˟
04 сентября 2019, среда, 13:44 54
Экономика 2019-09-04T13:44:19+03:00
Українські Новини
Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нефтегаза" до ноября

Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нефтегаза" до ноября

Офис крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы намерен завершить аудит НАК "Нефтегаз Украины" до ноября.

Об этом сообщил глава офиса Евгений Бамбизов, передают Українські Новини. 

"У нас был спор в суде и на этот момент проверка была приостановлена. Мы уже готовы ее возобновить. На ее завершение нам необходимо 5 рабочих дней. Думаю успеем. Закончим в конце сентября или начале октября", - сказал он.

При этом Бамбизов добавил, что результаты проверки не должны повлиять на анбандлинг "Нефтегаза".  

"Все - и правительство и возможные инвесторы, заинтересованы в получении результатов аудита предприятия", - подчеркнул Бамбизов. 

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.

Больше новостей о: Нефтегаз

Архив
Новости
В августе Парубий получил в 6 раз больше зарплаты, чем в июле: у Геращенко и Сыроид зарплаты тоже выросли в разы 14:15
Министр развития общин и территорий Бабак оставит двух действующих замминистров регионального развития 14:10
Офис крупных налогоплательщиков предъявил "Арселор Миттал Кривой Рог" претензии на 9 млрд гривен после проверки предприятия 14:09
"Центрэнерго" под контролем Коломойского продает энергию себе в убыток, – СМИ 13:56
В ОПЗЖ заявили, что в стране открывается новый сезон политических преследований 13:52
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Россия перебросила в "Л/ДНР" диверсионные группы спецназа, - разведка 14:00
больше новостей
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Супрун обвинила Авакова в препятствии легализации каннабиса 15:45
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия 10:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok