Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нефтегаза" до ноября

Офис крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы намерен завершить аудит НАК "Нефтегаз Украины" до ноября.

Об этом сообщил глава офиса Евгений Бамбизов, передают Українські Новини.

"У нас был спор в суде и на этот момент проверка была приостановлена. Мы уже готовы ее возобновить. На ее завершение нам необходимо 5 рабочих дней. Думаю успеем. Закончим в конце сентября или начале октября", - сказал он.

При этом Бамбизов добавил, что результаты проверки не должны повлиять на анбандлинг "Нефтегаза".

"Все - и правительство и возможные инвесторы, заинтересованы в получении результатов аудита предприятия", - подчеркнул Бамбизов.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.