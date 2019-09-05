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05 вересня 2019, четвер, 15:32 56
Президент 2019-09-06T18:30:12+03:00
Українські Новини
Зеленський пожартував над Богданом через переїзд Офісу Президента

Зеленський пожартував над Богданом через переїзд Офісу Президента

Під час виступу з приводу початку роботи Вищого антикорупційного суду Президент Володимир Зеленський пожартував про переїзд Офіса Президента, який раніше вирішили зупинити. Про це повідомляє Страна.uа.

Він звернувся до голови Офісу Андрія Богдана, поставивши у приклад ситуацію з приміщенням для Антикорупційного суду.

 

"Я хотів би сказати Андрію Богдану, голові нашого Офісу: ти бачиш, ми не можемо переїхати а люди за один місяць роблять ремонт", - звернувся він.

На це Богдан повідомив, що "у нас немає грошей".

Також Зеленський зробив акцент на тому, що місцезнаходження Антикорупційного суду в Києві на проспекті Перемоги є символізмом.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня Вищий антикорупційний суд почав роботу. Дата початку функціонування установи була визначена на зборах суддів Антикорупційного суду 7 травня поточного року.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Верховна Рада дозволить Вищому антикорупційного суду розглядати виключно справи, які розслідували Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), а не всі справи про корупцію.

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