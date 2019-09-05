Рада разрешит Антикоррупционному суду рассматривать исключительно дела НАБУ и САП, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обещает, что Верховная Рада разрешит Высшему антикоррупционному суду, который начал свою работу 5 сентября, рассматривать исключительно дела, которые расследовали Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), а не все дела о коррупции.

Об этом он сообщил по случаю старта работы Антикоррупционного суда, передают Українськi Новини.

"Есть проблема, которую мы не успели еще решить, - это вопрос с границами подсудности. Раньше кое-кто - не будем вспоминать фамилии - на законодательном уровне постарался, чтобы вашу работу можно было заблокировать, завалив тысячей мелких дел. Кто-то очень хотел, чтобы вы каждый день занимались делами, когда сельский голова не так потратил 200 гривен. Таких дел много, и это делалось, чтобы действительно громкие дела коррупционеров оставались в тени, в длинном ящике. Мы уже работаем над этим вопросом и будем вам помогать, в том числе Верховная Рада на законодательном уровне. Мы сделаем все. Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел с разворовыванием, с коррупционерами - топ-чиновниками, и мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела и все эти люди действительно были наказаны", - сказал он.

Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).

Со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд.

Суд, кроме того, будет рассматривать ходатайства НАБУ и САП.

Глава суда Елена Танасевич сообщила, что из местных общих судов в антикоррупционный суд должно поступить более 3 тыс. дел, из которых только 190 - дела НАБУ и САП.

Зеленский назвал задачей Антикоррупционного суда не просто наказание топ-коррупционеров, но и возвращение гражданам веры в то, что в Украине есть справедливость.

Как сообщали Українськi Новини, ремонт Антикоррупционного суда обошелся в 12 млн гривен.



Тем временем в Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.