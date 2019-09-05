Національний банк знизив облікову ставку з 17% до 16,5%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ за результатами засідання монетарного комітету, передають Українські Новини.

Інфляція в липні (9,1% в річному вимірі) була вище траєкторії прогнозу НБУ.

У серпні, за оцінками Національного банку, інфляція знизиться, втім все ще буде залишатися вище прогнозної траєкторії.

Таке відхилення обумовлено, насамперед, тимчасовими факторами з боку пропозиції продуктів харчування, зокрема овочів.

В той же час базова інфляція (7,4% в річному вимірі в липні) відповідала прогнозом Національного банку.

Жорстка монетарна політика залишалася вагомим фактором, який стримував фундаментальний тиск на ціни, зокрема через канал обмінного курсу.

Як і раніше НБУ прогнозує досягнення середньострокової цілі щодо інфляції 5% в кінці наступного року.

Макроекономічні фактори, які спостерігалися з моменту попереднього засідання правління щодо монетарної політики, не змінили баланс ризиків для прогнозу.

З одного боку, зміцнення обмінного курсу, за оцінками НБУ, буде сприяти уповільненню інфляції в найближчі місяці.

Зміцнення гривні було обумовлено фундаментальними ринковими факторами, такими як сприятлива цінова кон'юнктура на світових товарних ринках, високий урожай зернових, подальше зростання експорту ІТ-послуг, зростання довіри інвесторів до української економіки і спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів.

Це, зокрема, зумовило зниження обсягів репатріації дивідендів і зростання попиту на ОВДП.

Хоча приплив іноземного капіталу на ринок ОВДП істотно ослаб в останні тижні, валютний ринок залишався збалансованим.

Також поточне зниження цін на нафту і газ на світових ринках з певним часовим лагом буде відображатися на внутрішніх цінах.

З 4 березня 2015 року НБУ підвищив облікову ставку з 19,5% до 30%.

Потім НБУ неодноразово зберігав облікову ставку на рівні 30%.

28 серпня 2015 року НБУ знизив облікову ставку до 27%, а 25 вересня 2015 - до 22%.

З 22 квітня 2016 року Національний банк знизив облікову ставку з 22% до 19%, 27 травня 2016 - з 19% до 18%, 24 червня - з 18% до 16,5%.

29 липня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5%, з 16 вересня 2016 - з 15,5% до 15%.

28 жовтня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 15% до 14%, а в грудні 2016 і січні 2017 - зберіг на рівні 14%, в квітні 2017 - понизив до 13%, в травні 2017 - понизив до 12,5%, у жовтні - підвищив до 13,5%, у грудні 2017 - до 14,5%, в січні - до 16%, в березні 2018 - до 17%, в липні 2018 - до 17,5%, у вересні - до 18%, у квітні 2019 – понизив до 17,5%, в липні 2019 – до 17%.

Як повідомляли Українські Новини,Національний банк розцінює інциденти з екс-главою регулятора Валерією Гонтарєвої як організований тиск.

У центрі Києва дотла згоріла Audi А7 невістки Гонтарєвої: підозрюють підпал.