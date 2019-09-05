Голова Верховного Суду Данішевська запросила Зеленського на особисту зустріч до палацу

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська запрошує Президента Володимира Зеленського на особисту зустріч для обговорення проблем судової системи в той час, як Зеленський пропонує Верховній Раді скоротити склад Верховного Суду з 200 до 100 суддів..

Про це вона сказала під час урочистого відкриття Вищого антикорупційного суду, передають Українські Новини.

"Я, звичайно, не вмію жартувати так, як Президент... Я б, користуючись нагодою, пане Президенте, запропонувала б зустрітися в робочому порядку і обговорити стан незалежності судів, а також те, що ще ми можемо зробити, щоб суди в Україні все-таки стали незалежними. Я запрошую вас до Кловського палацу (приміщення Верховного Суду)", - сказала вона.

Данішевська також закликала Зеленського обговорити судову систему з керівництвом Вищої ради правосуддя.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче щотижня позбавляти суддів першої інстанції мантій і звань.

Тим часом голова Верховного суду України заробляє понад 200 тис. грн щомісяця.