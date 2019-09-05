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05 вересня 2019, четвер, 12:56 14
Афіша 2019-09-06T14:00:13+03:00
Українські Новини
Екранізація бестселера "Капітал у XXI столітті" виходить у прокат

Екранізація бестселера "Капітал у XXI столітті" виходить у прокат

"Капітал у ХХІ столітті" Тома Пікетті. Фото: прес-служба "Артхаус Трафік".

Екранізація нон-фікшн бестселера "Капітал у ХХІ столітті" французького економіста Томи Пікетті вийде в український прокат 12 вересня. Про це повідомляє "Артхаус Трафік".

В основу фільму "Капітал у ХХІ столітті", який незабаром зможуть побачити українські глядачі, лягла відома однойменна книга, яка спирається на економічні дані за 250 років і розглядає нерівномірність доходів у Європі і США.

Головний персонаж фільму – капіталізм. У світі "Капіталу" Сімпсони сусідять з героями Джейн Остін, Уолл-стріт впливає на ціни в Окленді, а причини сьогоднішньої інфляції беруть свій початок з часів Першої світової війни. У нашому світі бестселер про капітал відображає головні проблеми сьогоднішнього дня і формулює головні завдання майбутнього.

Як повідомляється, The New York Times називали книгу magnum opus Пікетті та зазначали, що "з упевненістю можна сказати, що "Капітал у XXI столітті" буде найважливішою економічною книгою року і, можливо, навіть десятиліття". За версією Financial Times працю було названо книгою року.

Автор "Капіталу в ХХІ столітті" – французький економіст, професор Вищої школи соціальних наук і Паризької школи економіки, оглядач газет Libration і Le Monde. Світову популярність Пікетті отримав завдяки своїм дослідженням причин і наслідків економічної нерівності у світі.

Як повідомляли Українські новини, МХП Косюка видасть світовий бестселер для українських стартаперів від гуру з Кремнієвої долини "AcceleratedStartup".

Також, стали відомі топ-5 кінопрем'єр осені, які обов'язкові до перегляду.

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