подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.25 27.85
˟
04 сентября 2019, среда, 11:34 519
Бизнес 2019-09-04T13:45:03+03:00
Українські Новини
МХП Косюка издаст для украинских стартаперов мировой бестселлер от гуру из Кремниевой долины "AcceleratedStart

МХП Косюка издаст для украинских стартаперов мировой бестселлер от гуру из Кремниевой долины "AcceleratedStartup"

"AcceleratedStartup". Фото: МХП

Крупнейшая украинская компания МХП поддержала проект издания на украинском языке бизнес-бестселлера Виталия Голомба "AcceleratedStartup" – практического руководства по системному ускоренному развитию стартапов. "Книга, о необходимости которой в Украине так долго говорили стартаперы и инноваторы, выходит в сентябре в издательстве "Саммит-Книга". Это весьма актуальный опыт и знания для нашей страны", – сообщает на своей FB-странице издатель Иван Степурин.

Голомб известен мировому бизнес-сообществу как успешный венчурный инвестор и серийный предприниматель. В течение последнего десятилетия он был ментором в 11 акселераторах (включая легендарный "500 Startups") в США, Европе и Азии, объездил 60 стран в роли спикера, ментора и участника конференций. Интерес украинского стартап-коммьюнити к "AcceleratedStartup" вызван тем, что книга представляет собой обобщение колоссального бизнес-опыта Виталия Голомба. Ее быстро взяли на вооружение передовые умы мира, поскольку она дает четкие рекомендации о том, как преуспеть в своем деле и не растерять творческий потенциал на пути от идеи к ее реализации, а также учит стартаперов идти в ногу со временем и быть на полшага впереди всех конкурентов.

"МХП рассматривает свой новый издательский проект как способ мотивировать талантливых украинских предпринимателей-инноваторов развивать свои идеи на родине. Для Украины важно остановить отток интеллектуального капитала, и мы прилагаем для этого все усилия, создавая инфраструктуру для поддержки молодых бизнесов и предоставляя возможности для их интеграции в инновационную экосистему МХП. Это реальный инструмент реализации творческого потенциала талантливых ребят. Первым масштабным образовательным проектом для предпринимателей, желающих создавать и развивать свое дело, стал онлайн-курс "HowtoStartup", который мы разработали совместно с ведущими украинскими и зарубежными стартаперами и экспертами. Вторым таким проектом станет книга Виталия, которая, я уверена, будет полезна и начинающим технологическим предпринимателям, и тем, кто уже погружен в тему", – поделилась Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП.

Одна из крупнейших групп в украинской аграрной индустрии МХП является драйвером модернизации украинского агросектора. По инициативе агрохолдинга и его партнеров в Украине создана программа акселерации и внедрения стартапов "MHP accelerator". Она призвана модернизировать украинскую аграрную индустрию, а также остановить отток из страны носителей передовых технологических идей и решений.  Всем желающим экосистема акселерации стартапов дает возможность подключиться к решению практических бизнес-задач на базе предприятий МХПпо направлениям "Агробиотехнологии", "Инновации в автоматизации промышленного производства", "Энергоэффективность, зеленая энергетика и управление отходами", "Диджитализация" и т. д.

Выпускники проекта "MHP accelerator" уже приступили к промышленной реализации своих проектов в структурах холдинга Юрия Косюка в сфере аграрного производства и технологий, современных высокотехнологичных решений в сфере корпоративного управления.

Всем участникам акселератора аграрных инноваций обеспечивается поддержка коучей и менторов МХП, доступ к консультациям в сфере права, маркетинга и PR, финансов, бизнес-администрирования, HR и др.

МХП — ведущая международная агропромышленная группа, которую основал и возглавляет известный украинский бизнесмен Юрий Косюк. 34% ее акций принадлежат иностранным инвесторам после включения акций компании в листинг Лондонской фондовой биржи в 2008 году. Сфера деятельности холдинга, занимающего лидирующие позиции на украинском рынке мяса птицы и являющегося крупнейшим его экспортером на рынки 80 стран мира, — птицеводство, мясопереработка и животноводство, растениеводство и переработка зерна. Бизнес Группы представлен производственными и логистическими активами в Украине, а также на Балканах, в Нидерландах и Словакии, в ОАЭ действует дистрибуционный офис. В состав украинского дивизиона МХП входит 30 предприятий в 14 регионах, которые обеспечивают рабочие места для более 28 000 сотрудников.

Больше новостей о: МХП Агроиндустриальный холдинг МХП

Архив
Новости
В августе Парубий получил в 6 раз больше зарплаты, чем в июле: у Геращенко и Сыроид зарплаты тоже выросли в разы 14:15
Министр развития общин и территорий Бабак оставит двух действующих замминистров регионального развития 14:10
Офис крупных налогоплательщиков предъявил "Арселор Миттал Кривой Рог" претензии на 9 млрд гривен после проверки предприятия 14:09
"Центрэнерго" под контролем Коломойского продает энергию себе в убыток, – СМИ 13:56
В ОПЗЖ заявили, что в стране открывается новый сезон политических преследований 13:52
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Россия перебросила в "Л/ДНР" диверсионные группы спецназа, - разведка 14:00
больше новостей
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Супрун обвинила Авакова в препятствии легализации каннабиса 15:45
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия 10:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok