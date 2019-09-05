В НБУ прокоментували інциденти навколо Гонтарєвої

Національний банк розцінює інциденти з екс-главою регулятора Валерією Гонтарєвої як організований тиск.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Ряд останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтарева і її сім'єю в Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого і цілеспрямованого психологічного і фізичного тиску на колишнього главу НБУ. Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадових осіб регулятора, які здійснювали і продовжують здійснювати реформи фінансового сектора, і спроби таким чином підірвати здатність центрального банку виконувати своє призначення - забезпечувати цінову і фінансову стабільність як фундаменту для сталого економічного зростання", - йдеться в ньому.

Правління НБУ звертається до правоохоронних органів з проханням забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування цих інцидентів і притягнути винних до відповідальності, забезпечити захист життя і здоров'я екс-глави НБУ, поточного керівництва та співробітників Національного банку як конституційних прав кожного українця.

Як повідомляли Українські Новини, 26 серпня екс-главу Національного банку Валерію Гонтареву збив автомобіль в Лондоні.

4 вересня автомобіль невістки колишньої глави Національного банку Валерії Гонтарєвої згорів у Києві.

Пригода сталася вночі на вулиці Володимирській у центрі Києва.