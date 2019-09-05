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05 вересня 2019, четвер, 12:01 19
Афіша 2019-09-06T14:00:13+03:00
Українські Новини
Україна покаже три фільми на кінофестивалі в Торонто

Україна покаже три фільми на кінофестивалі в Торонто

Кінофестиваль в Торонто. Фото: film.ru
Кінофестиваль в Торонто. Фото: film.ru

У цьому році в офіційній програмі одного з найбільших північноамериканських фестивалів в Торонто, який стартує 5 вересня, буде представлено три українських фільми. Також на його кіноринку традиційно працюватиме Український стенд. Про це повідомляє офіційний сайт "Артхаус Трафік".

В секції Contemporary World Cinema Україну представлятиме картина-антиутопія Валентина Васяновича "Атлантида". Події фільму розгортаються у постіндустріальному майбутньому, після повернення окупованого Донбасу до складу України. Світова прем'єра картини відбулася на Венеціанському фестивалі в рамках офіційної конкурсної програми "Горизонти".

Драма "Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргоула буде представлена в програмі Special Presentation. Фільм є спільним виробництвом України, Чехії, Польщі та Словаччини. Екранізація однойменного роману Єжи Косинського побудована навколо трагедії Голокосту та історії хлопчика, який намагається вижити після смерті родичів. У фільмі зіграли зірки світового кіно Стеллан Скашгорд, Удо Кір і Гарві Кейтель. Світова прем'єра стрічки відбулася у межах головного конкурсу 76-го Венеціанського кінофестивалю.

Обидва фільми створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

В рамках короткометражної програми Short Cuts буде продемонстрована драма "Анна" Декеля Беренсона. Фільм – спільна робота України, Ізраїлю та Великобританії. Анна – ім'я головної героїні, одинокої матері середнього віку, яка живе на охопленому війною сході України і відчайдушно прагне змін. Раніше "Анна" була представлена в конкурсній програмі короткометражних фільмів 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю.

Також, з 5 по 15 вересня на кіноринку фестивалю вже традиційно працюватиме Український стенд, який познайомить відвідувачів з можливостями кіновиробництва в нашій країні.

Повідомляється, що нещодавно між Кабінетом Міністрів України і Урядом Канади була підписана угода про спільне виробництво в сфері аудіовізуального мистецтва. Вона дозволить створювати кіно в офіційній копродукції і полегшить процес спільного виробництва.

Організаторами Українського стенду виступають Державне агентство України з питань кіно, Посольство України в Канаді за підтримки Благодійного фонду Ігоря Янковського.

З 30 серпня по 1 вересня в Торонто з аншлагами пройшли треті Дні українського кіно, в рамках яких відбулися канадські прем'єри спеціальної добірки українських фільмів. Свої фільми на фестивалі представили режисер Ярослав Лодигін ("Дике поле"), продюсер Денис Іванов ("Донбас"), актор Сергій Степанський ("Вулкан"), режисер Олег Маламуж ("Вкрадена принцеса"), режисерка і продюсерка Олена Дем'яненко ("Гуцулка Ксеня").

Як повідомляли Українські новини, "Джокер" Філліпса обігнав "Месників: Фінал" в рейтингу, не встигнувши навіть вийти в прокат.

Крім того, містичну комедію "Івана Купала" знімуть за 1 млн гривень.

 

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