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05 вересня 2019, четвер, 11:00 23
Нерухомість 2019-09-05T16:30:06+03:00
Українські Новини
Київська вторинка у серпні здорожчала на 1,4%

Київська вторинка у серпні здорожчала на 1,4%

У серпні порівняно з липнем пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві скоротилася на 4,1% до 12 087 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також зменшився обсяг пропозиції у загальній площі і в доларовому вираженні на 3% і 1,6% відповідно.

"У серпні середня вартість представлених до продажу 1-4-кімнатних квартир в Києві відзначена на рівні 1 350 доларів/кв. м, відносно липня середня ціна збільшилася на 1,4%. В національній валюті середня вартість зменшилася на 1,2% до 34 359 гривень/кв. м (±1,7%)", - йдеться у повідомленні.

Із січня поточного року середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 5,5%, у гривневому – на 0,6%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 43%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 20% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 17%, від 150 до 250 тис. доларів - 13% і 250 тис. доларів - 7%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася у Дарницькому районі - 15%, у Голосіївському та Печерському районах – по 14%, у Шевченківському - 13%, у Солом'янському – 11%, у Дніпровському районі - 10%.

Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Подільському, Оболонському та Святошинському районах – по 6%, у Деснянському – 5%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 24%, двокімнатні - 32%, трикімнатні - 35% і чотирикімнатні - 9%.

Як повідомляли Українські Новини, з кожним роком в Україні збільшується кількість застарілого житла.

При цьому більше половини українців живуть у перенаселених будинках.

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