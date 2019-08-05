В июле жилье на "вторичке" в Киеве подорожало на 1,2%

В июле по сравнению с июнем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 4,4% до 12 603 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українські Новини.

Также объем предложения уменьшился по общей площади и в долларовом выражении на 4,4% и 3,3% соответственно.

"В июле средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1 331 долларов/кв. м, относительно июня средняя цена увеличилась на 1,2%. В национальной валюте уменьшилась на 0,3%, до 34766 гривен/кв. м. (±0,8%)", - говорится в сообщении.

С января текущего года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,5%, в гривневом – на 0,6%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 43%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 21% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 18%, от 150 до 250 тыс. долларов - 11% и от 250 тыс. долларов - 7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%, в Голосеевском и Печерском районах – по 14%, в Шевченковском - 13%, в Соломенском – 11%, в Днепровском районе - 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском, Оболонском и Святошинском районах – по 6%, в Деснянском – 5%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 35% и четырехкомнатные - 9%.

Как сообщали Українськi Новини, более половины украинцев живут в перенаселенных домах.

При этом с каждым годом увеличивается количество устаревшего жилья.