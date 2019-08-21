підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
21 серпня 2019, середа, 17:05 12
Силові структури 2019-08-21T18:30:03+03:00
Українські Новини
ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо прокурора-хабарника, - Варченко

ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо прокурора-хабарника, - Варченко

ДБР. Фото: vchasnoua.com
ДБР. Фото: vchasnoua.com

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт стосовно прокурора Сумської місцевої прокуратури, який вимагав та отримав від обвинуваченого 3,5 тис доларів хабара.

Про це у своєму Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Є новини по справі прокурора Сумської місцевої прокуратури, який скористався службовим становищем і отримав 3500 доларів неправомірної вигоди від обвинуваченого. Вручили йому обвинувальний акт і сьогодні направили обвинувальний акт до суду", - написала вона.

Варченко нагадала, що прокурор отримав гроші за укладення угоди про визнання винуватості, згідно з якою обвинувачений отримає покарання не пов'язане з позбавленням волі.

Слідчі Центрального апарату ДБР під час досудового розслідування встановили, що таким чином прокурор мав намір вирішити свої фінансові проблеми.

Схему співробітник прокуратури провернув через адвоката обвинуваченого, якому заборгував гроші.

"Адвокат дав викривальні показання, тому чекаємо на вирок суду. Перед законом сумський прокурор буде відповідати за ч. 3 статті 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", - зазначила Варченко.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР зловила на хабарі начальника сектору кримінальної поліції у Херсоні.

ДБР затримало директора Національного природного парку у Рівненській області при отриманні хабара $5 тис.

В кінці червня ДБР завершило досудове слідство по справі перевертнів у погонах. Слідчі ДБР викрили організовану злочинну групу, членами якої були діючі та колишні правоохоронці.

 

Більше новин про: Суд Прокурор Варченко Хабар ДБР Обвинувачення

Архів
Новини
Виплату пенсій переселенцям врегулював Кабмін 18:27
Радник Трампа прилетить на зустріч з Поляковим обговорити секретний проект, - ЗМІ 18:16
Новому Кабміну доведеться повернутися до "Роттердам+" заради економії, - Сазонов 17:39
Справою проти суддів ОАСК правоохоронці ганьблять ГПУ та НАБУ, - політолог 17:39
ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо прокурора-хабарника, - Варченко 17:05
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13
Адвокат назвав справу щодо "Роттердам+" політичним переслідуванням 14:39
більше новин
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok