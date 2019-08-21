ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо прокурора-хабарника, - Варченко

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт стосовно прокурора Сумської місцевої прокуратури, який вимагав та отримав від обвинуваченого 3,5 тис доларів хабара.

Про це у своєму Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Є новини по справі прокурора Сумської місцевої прокуратури, який скористався службовим становищем і отримав 3500 доларів неправомірної вигоди від обвинуваченого. Вручили йому обвинувальний акт і сьогодні направили обвинувальний акт до суду", - написала вона.

Варченко нагадала, що прокурор отримав гроші за укладення угоди про визнання винуватості, згідно з якою обвинувачений отримає покарання не пов'язане з позбавленням волі.

Слідчі Центрального апарату ДБР під час досудового розслідування встановили, що таким чином прокурор мав намір вирішити свої фінансові проблеми.

Схему співробітник прокуратури провернув через адвоката обвинуваченого, якому заборгував гроші.

"Адвокат дав викривальні показання, тому чекаємо на вирок суду. Перед законом сумський прокурор буде відповідати за ч. 3 статті 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", - зазначила Варченко.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР зловила на хабарі начальника сектору кримінальної поліції у Херсоні.

ДБР затримало директора Національного природного парку у Рівненській області при отриманні хабара $5 тис.

В кінці червня ДБР завершило досудове слідство по справі перевертнів у погонах. Слідчі ДБР викрили організовану злочинну групу, членами якої були діючі та колишні правоохоронці.