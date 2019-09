Кількість загиблих від урагану "Доріан" збільшилася до 20 осіб

Кількість жертв зросла після того, як рятувальні служби почали розбирати руїни на Абакосе, Гранд-Багамах, і довколишніх островах, які постраждали від урагану "Доріан" п'ятої категорії.



Відзначається, що пошуково-рятувальні групи та групи допомоги організовують постачання предметів гуманітарної допомоги на спустошені острова.



У Південній Флориді приватні особи та благодійні організації відправили пакунки з продуктами, водою та гігієнічними наборами. Крім того, в Таллахассі і Вашингтоні, округ Колумбія, депутати від Демократичної і Республіканської партій закликають адміністрацію президента США Дональда Трампа послабити імміграційні вимоги, щоб людям, які хочуть врятуватися від руйнівної стихії, було легше потрапити в Сполучені Штати.

Ураган "Доріан" вдарив по Багамським островам 2 вересня і залишив ці території через 36 годин. Найбільше постраждали два острови – Абак і Гранд-Багама, де деякі райони були повністю стерті з лиця землі.



Через стихію в американських штатах Флорида, Південна Кароліна і Джорджія оголосили про часткову евакуацію.

BP BREAKING| Live devastating scenes in Marsh Harbour Abaco where the entire city was been destroyed. Scores are missing following in the aftermath of Hurricane Dorian, which made landfall in the Bahamas around 1am Saturday packing winds of 185mph and gusts of over 200mph. pic.twitter.com/FbCUb166jp