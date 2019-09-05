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05 вересня 2019, четвер, 10:11 15
Америка 2019-09-05T17:30:07+03:00
Українські Новини
Кількість загиблих від урагану "Доріан" збільшилася до 20 осіб

Кількість загиблих від урагану "Доріан" збільшилася до 20 осіб

Ураган
Ураган "Доріан". Скріншот: Twitter/Christina H Koch

Кількість загиблих від урагану "Доріан" збільшилася до 20 осіб. Про це повідомляє "112" з посиланням на Miami Herald.

Кількість жертв зросла після того, як рятувальні служби почали розбирати руїни на Абакосе, Гранд-Багамах, і довколишніх островах, які постраждали від урагану "Доріан" п'ятої категорії.

Відзначається, що пошуково-рятувальні групи та групи допомоги організовують постачання предметів гуманітарної допомоги на спустошені острова.

У Південній Флориді приватні особи та благодійні організації відправили пакунки з продуктами, водою та гігієнічними наборами. Крім того, в Таллахассі і Вашингтоні, округ Колумбія, депутати від Демократичної і Республіканської партій закликають адміністрацію президента США Дональда Трампа послабити імміграційні вимоги, щоб людям, які хочуть врятуватися від руйнівної стихії, було легше потрапити в Сполучені Штати.

Ураган "Доріан" вдарив по Багамським островам 2 вересня і залишив ці території через 36 годин. Найбільше постраждали два острови – Абак і Гранд-Багама, де деякі райони були повністю стерті з лиця землі.

Через стихію в американських штатах Флорида, Південна Кароліна і Джорджія оголосили про часткову евакуацію.

Як повідомляли Українські Новини, мешканка Багамських островів сховала у своєму будинку майже 100 собак від урагану "Доріан".

Також ураган "Доріан" показали з космосу.

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