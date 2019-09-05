На Донбасі знову втрати: під обстрілом бойовиків загинув воїн ЗСУ

За минулу добу, 4 вересня, на Донбасі через обстріли проросійських бойовиків загинув український військовослужбовець.\r\nПро це повідомили в прес-центрі ООС.\r\n"4 вересня, в районі проведення операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям", – йдеться в повідомленні.\r\nНа даний момент обставини загибелі бійця з'ясовує робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.\r\nУсього 4 вересня окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог влаштував два обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік Водяного. Поблизу Дослідного вдарили зі стрілецької зброї, а неподалік Верхньоторецька – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки російські найманці застосували міномети калібру 82 мм, а ось неподалік Павлополя - стрілецьку зброю.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у напрямку "Шахта 6-7" поблизу Майорска, вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Шумів, по тому ж напрямку, бойовики стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Південного вдарили з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Погоди було застосовано вогнепальну зброю, а неподалік Хутора Вільного – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Поблизу Новгородського ворог вдарив з мінометів калібру 82 мм.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 вересня, на Донбасі бойовики 10 разів порушили "режим тиші", внаслідок обстрілу четверо українських військових отримали поранення. \r\n2 вересня, проросійські бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Один український військовослужбовець загинув, ще один – поранений.\r\n31 серпня, в зоні проведення операції об'єднаних сил бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, поранений український військовий.