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05 вересня 2019, четвер, 08:44 36
Силові структури 2019-09-06T10:15:11+03:00
Українські Новини
На Донбасі знову втрати: під обстрілом бойовиків загинув воїн ЗСУ

На Донбасі знову втрати: під обстрілом бойовиків загинув воїн ЗСУ

За минулу добу, 4 вересня, на Донбасі через обстріли проросійських бойовиків загинув український військовослужбовець.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

"4 вересня, в районі проведення операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям", – йдеться в повідомленні.

На даний момент обставини загибелі бійця з'ясовує робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Усього 4 вересня окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог влаштував два обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік Водяного. Поблизу Дослідного вдарили зі стрілецької зброї, а неподалік Верхньоторецька – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки російські найманці застосували міномети калібру 82 мм, а ось неподалік Павлополя - стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у напрямку "Шахта 6-7" поблизу Майорска, вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Шумів, по тому ж напрямку, бойовики стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Південного вдарили з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Погоди було застосовано вогнепальну зброю, а неподалік Хутора Вільного – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Поблизу Новгородського ворог вдарив з мінометів калібру 82 мм.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня, на Донбасі бойовики 10 разів порушили "режим тиші", внаслідок обстрілу четверо українських військових отримали поранення.

2 вересня, проросійські бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Один український військовослужбовець загинув, ще один – поранений.

31 серпня, в зоні проведення операції об'єднаних сил бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, поранений український військовий.

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