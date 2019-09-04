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04 сентября 2019, среда, 08:06 38
Силовые структуры 2019-09-04T08:06:10+03:00
Українські Новини
Боевики не придерживаются "режима тишины": 4 украинских военных ранены

Боевики не придерживаются "режима тишины": 4 украинских военных ранены

В течение суток, 3 сентября, на Донбассе боевики 10 раз нарушили "режим тишины", в результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что противники 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" боевики осуществили 6 обстрелов позиций ОС: вблизи Водяного, Павлополя, Новогнатовки, Новотроицкого и Гнутового.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли позиции ОС: вблизи Троицкого, Крымского и Попасной.

В результате вражеских обстрелов четверо служащих ВСУ получили ранения.

Отмечается, что с начала текущих суток, 4 августа, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, применяя подствольные гранатометы и стрелковое оружие в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" возле Водяного.

Как сообщали Українськi Новини, за минувшие сутки, 2 сентября, пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен.

31 августа, в зоне проведения операции объединенных сил боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный.

аисм

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