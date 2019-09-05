Антикорупційний суд розпочав роботу

Вищий антикорупційний суд почав роботу.

Дата початку функціонування установи була визначена на зборах суддів Антикорупційного суду 7 травня поточного року, передають Українські Новини.

З дня початку роботи суду корупційні кримінальні провадження, як нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, повинні бути передані в Антикорупційний суд.

Суд, крім того, буде розглядати клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Приміщення Антикоррсуда розташовуються в Києві за адресою: проспект Перемоги, 41 і Хрещатик, 42А (колишнє будівлю Печерського райсуду Києва).

Склад суду - 38 суддів.

З них 11 працюють в Апеляційній палаті суді.

Очолює заклад суддя Олена Танасевич.

Згідно закону, Антикорупційного суду підсудні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, у випадку якщо розмір предмета злочину або завданої шкоди у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (на даний момент – 968 тис. гривень).

Суддям, а при необхідності і членам їх сімей надається цілодобова охорона, а житло оснащується охоронною сигналізацією та тривожними кнопками сигналізації.

Вищий антикорупційний суд був створений у червні 2018 року.

Відкритий конкурс на посади суддів Антикорупційного суду був завершений 6 березня поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, в Антикорупційний суд призначили 38 суддів. 21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи відзначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав лише справи про корупцію вищого рівня.

За чинним законодавством в даний суд повинні направлятися всі справи про корупцію, а це - понад 3 500 кримінальних проваджень та їх кількість буде зростати.Таким чином, на думку НАБУ і САП, це може стати непідйомним тягарем для 38 суддів і заблокувати їх роботу.