Антикорупційний суд розпочав роботу

Вищий антикорупційний суд почав роботу.\r\nДата початку функціонування установи була визначена на зборах суддів Антикорупційного суду 7 травня поточного року, передають Українські Новини.\r\nЗ дня початку роботи суду корупційні кримінальні провадження, як нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, повинні бути передані в Антикорупційний суд.\r\nСуд, крім того, буде розглядати клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).\r\nПриміщення Антикоррсуда розташовуються в Києві за адресою: проспект Перемоги, 41 і Хрещатик, 42А (колишнє будівлю Печерського райсуду Києва).\r\nСклад суду - 38 суддів.\r\nЗ них 11 працюють в Апеляційній палаті суді.\r\nОчолює заклад суддя Олена Танасевич.\r\nЗгідно закону, Антикорупційного суду підсудні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, у випадку якщо розмір предмета злочину або завданої шкоди у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (на даний момент – 968 тис. гривень).\r\nСуддям, а при необхідності і членам їх сімей надається цілодобова охорона, а житло оснащується охоронною сигналізацією та тривожними кнопками сигналізації.\r\nВищий антикорупційний суд був створений у червні 2018 року.\r\nВідкритий конкурс на посади суддів Антикорупційного суду був завершений 6 березня поточного року.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.\r\n21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.\r\n\r\nНАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи відзначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав лише справи про корупцію вищого рівня.\r\nЗа чинним законодавством в даний суд повинні направлятися всі справи про корупцію, а це - понад 3 500 кримінальних проваджень та їх кількість буде зростати.Таким чином, на думку НАБУ і САП, це може стати непідйомним тягарем для 38 суддів і заблокувати їх роботу.\r\n