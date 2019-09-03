Позбавлення мандатів за прогули: Рада просить КС оцінити конституційність законопроекту

Верховна Рада просить Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №1027 Президента Володимира Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

За включення до порядку денного та направлення зазначеного законопроекту до КС проголосували 279 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Проектом закону передбачається внесення змін до ст. 81 Конституції. Відповідно до законопроекту, депутатські повноваження будуть припинені у разі неперсонального голосування, якщо суд підтвердить цей факт. Документном також пропонується позбавляти мандата депутата у разі його відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або парламентських комітетів (у такому разі повноваження депутата припиняє Верховний Суд).



Також, згідно із законопроектом, Рада припиняє повноваження депутата у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання і припинення його українського громадянства.



У разі смерті депутата, за наявності свідоцтва, його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.



При цьому, згідно з Конституцією, законопроект про внесення змін до неї може розглядатися Радою за наявності висновку КС про відповідність проекту вимогам статей 157 і 158 Основного закону.



Згідно ст. 157 Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.



Також згідно з цією статтею Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.



Згідно ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього.Також згідно з цією статтею Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції.



У разі позитивного висновку КС зміни приймаються шляхом підтримки не менш ніж 226 депутатами в першому читанні, а на наступній черговій сесії - 300 в цілому.



Нинішня парламентська сесія триватиме до 24 січня 2020 року, а наступна відкриється 4 лютого 2020.



Як повідомляли Українські Новини, Рада просить КС оцінити конституційність скорочення кількості депутатів з 450 до 300.



Раніше Зеленський запропонував скоротити склад Верховного суду на 100 суддів.