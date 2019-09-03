Рада просить КС оцінити конституційність скорочення кількості депутатів з 450 до 300

Верховна Рада просить Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів і введення пропорційної виборчої системи.

За включення до порядку денного та направлення зазначеного законопроекту до КС проголосували 258 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Відповідно до Конституції законопроект про внесення змін до неї може розглядатися Радою за наявності висновку КС про відповідність проекту вимогам статей 157 і 158 Основного закону.



Згідно ст. 157 Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.



Також згідно з цією статтею Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.



Згідно ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього.Також згідно з цією статтею Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції.



Крім того, законопроект передбачає, що депутатом може бути обраний громадянин України, який постійно проживає в Україні не менш як 5 років та володіє державною мовою.



У ньому зазначається, що після вступу в силу цього закону Рада, обрана до вступу його в силу, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів Ради.



У разі позитивного висновку КС зміни приймаються шляхом підтримки не менш ніж 226 депутатами в першому читанні, а на наступній черговій сесії - 300 в цілому.



Нинішня парламентська сесія триватиме до 24 січня 2020 року, а наступна відкриється 4 лютого 2020.



Документ набуде чинності в день його опублікування.



Як повідомляли Українські Новини, 30 серпня Зеленський запропонував Раді скоротити кількість парламентаріїв з 450 до 300 і запровадити пропорційну виборчу систему.



Також Президент запропонував скоротити склад Верховного суду на 100 суддів.