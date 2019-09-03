Скандального суддю Татькова ще раз звільнив ВСП

Вища рада правосуддя (ВРП) повторно звільнила з посади судді колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова, якому Генеральна прокуратура заочно повідомила про підозру у створенні злочинної організації.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ради, передають Українські Новини.

"На засіданні Вищої ради правосуддя 3 вересня 2019 розглянуто питання про звільнення Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини 6 статті 126 Конституції України", - сказано в ньому.

Зазначається, що 29 вересня 2016 року Верховна Рада вже звільняла Татькова з посади судді за несумісність (в рамках виконання закону про люстрацію), але 30 листопада 2018 року Верховний Суд скасував це рішення.

4 червня поточного року апеляцію на це рішення суду було відхилено, і воно стало чинним.

Таким чином, Вища рада правосуддя мала повторно розглянути питання звільнення Татькова.

ВРП задовольнила це подання Міністерства юстиції і повторно звільнила суддю.

Як повідомляли Українські Новини, 22 серпня Вища рада правосуддя відмовилася надати Генеральній прокуратурі дозвіл на заочний арешт Татькова.

Татьков відмовився від добровільної видачі Україні і просив Австрію надати йому політичний притулок.