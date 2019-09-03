Зінкевич на візку не змогла потрапити в буфет Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив апарату парламенту обладнати приміщення для осіб з інвалідністю.

Про це він повідомив на засіданні Ради, передають Українські Новини.



"Я звертаюся в апарат вивчити це питання і зайнятися його рішенням", - сказав він.



З ініціативою виступив позафракційний депутат Олесь Довгий.



Парламентарій розповів, що депутат від фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич, яка пересувається на візку, не змогла самостійно потрапити в буфет і не може в принципі самостійно пересуватися між поверхами Ради через відсутність відповідного обладнання.



Довгий пообіцяв фінансово підтримати обладнання парламенту.



Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Рада скасувала депутатську недоторканність.



Голова Верховної Ради Разумков не бачить підстав для звернень до Конституційного Суду за зняття депутатської недоторканності.



КС раніше визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплені Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.