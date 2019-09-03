Зінкевич на візку не змогла потрапити в буфет Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив апарату парламенту обладнати приміщення для осіб з інвалідністю.Про це він повідомив на засіданні Ради, передають Українські Новини."Я звертаюся в апарат вивчити це питання і зайнятися його рішенням", - сказав він.З ініціативою виступив позафракційний депутат Олесь Довгий.Парламентарій розповів, що депутат від фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич, яка пересувається на візку, не змогла самостійно потрапити в буфет і не може в принципі самостійно пересуватися між поверхами Ради через відсутність відповідного обладнання.Довгий пообіцяв фінансово підтримати обладнання парламенту.Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Рада скасувала депутатську недоторканність.Голова Верховної Ради Разумков не бачить підстав для звернень до Конституційного Суду за зняття депутатської недоторканності.КС раніше визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплені Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.