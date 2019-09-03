Разумков не видит оснований для обращений в Конституционный Суд из-за снятия депутатской неприкосновенности

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит юридических оснований для обращений депутатов парламента в Конституционный Суд в части конституционности принятия закона о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передают Українські Новини.

"Я думаю, что нет (юридических оснований для обращений в КС), я считаю, что мы выдержали процедуру. Я уверен, что всегда можно будет найти какой-то пункт, к которому можно будет вернуться и сказать, что он не в полном объеме был выполнен. Это будет в любой Верховной Раде", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что по всем процедурам рассмотрение в части отмены депутатской неприкосновенности полностью отвечает действующему законодательству как политически, так и юридически.

Председатель Рады отметил, что ожидает обращений в КС, но считает это двойными стандартами.

"Я понимаю, что сейчас могут народные депутаты обращаться в Конституционный Суд, но я не понимаю, как после этого можно будет снова идти на выборы и рассказывать, как вы обеспокоены судьбой простых украинцев. Это двойные стандарты", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

КС ранее признал, что отмена депутатской неприкосновенности не ограничивает прав и свобод человека, закрепленные в Конституции, а сам законопроект соответствует основному закону.