Користувачі соцмереж вкотре "перевертають календар" разом з Шуфутинським

Сьогодні, 3 вересня, соцмережі традиційно вибухнули флешмобом, пов'язаним з піснею російського виконавця Михайла Шуфутинського. Тисячі користувачів публікують різні меми і жарти на цю тему, однак є й ті, хто ставиться до цієї дати не так позитивно.\r\nКомпозицію "3-е сентября" він написав у 1993 році, а перші меми на неї почали з'являтися в 2011. При цьому сам автор вважає, що пісня не зобов'язана своєю популярністю мемам:\r\n\r\nЯк серед російських, так і серед українських користувачів традиційно спостерігається різне ставлення до дня "когда горят костры рябин".\r\nБільшість юзерів масово жартують про те, як вони перевертають календар і гасять "костры рябин".\r\nНаприклад, Типовий Київ почав флешмоб ще 1 вересня, опублікувавши наступний пост:\r\n\r\nАле все ж, переважна більшість мемів і жартів на цю тему з'явилася в мережах саме сьогодні. Ось тільки деякі з них:\r\n\r\n\r\n\r\nДехто навіть готується до цієї дати заздалегідь, купуючи тематичні елементи одягу, наприклад, шкарпетки із зображенням артиста:\r\n\r\nЄ й ті, кого цей флешмоб дратує, і вони просять не набридати дурними жартами, які повторюються з року в рік:\r\n\r\n\r\nУкраїнські користувачі також пропонують в якості заміни Шуфутинському пісню "Вона" гурту "Плач Єремії", де є рядки "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах".\r\n\r\n\r\nБагато українських юзерів нагадують про те, що флешмоб може бути відволіканням від трагедії в Беслані, яка також сталася в цей день. Про це, зокрема, пише Геннадій Сінцов, голова Дарницької райдержадміністрації м. Київ:\r\n\r\n"5 канал" теж пов'язує бум щодо 3 вересня з Бесланом, посилаючись при цьому на пост вбитої громадської активістки Катерини Гандзюк, опублікований в 2017 році.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські новини, 3 вересня на заході України похолодає.\r\nТакож, стало відомо, що слідом за Instagram Facebook хоче відмовитися від лайків.\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n