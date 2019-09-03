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03 вересня 2019, вівторок, 18:02 8
Життя 2019-09-03T19:00:02+03:00
Українські Новини
Користувачі соцмереж вкотре "перевертають календар" разом з Шуфутинським

Користувачі соцмереж вкотре "перевертають календар" разом з Шуфутинським

Горобина. Фото: pixabay.com
Горобина. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 3 вересня, соцмережі традиційно вибухнули флешмобом, пов'язаним з піснею російського виконавця Михайла Шуфутинського. Тисячі користувачів публікують різні меми і жарти на цю тему, однак є й ті, хто ставиться до цієї дати не так позитивно.

Композицію "3-е сентября" він написав у 1993 році, а перші меми на неї почали з'являтися в 2011. При цьому сам автор вважає, що пісня не зобов'язана своєю популярністю мемам:

Як серед російських, так і серед українських користувачів традиційно спостерігається різне ставлення до дня "когда горят костры рябин".

Більшість юзерів масово жартують про те, як вони перевертають календар і гасять "костры рябин".

Наприклад, Типовий Київ почав флешмоб ще 1 вересня, опублікувавши наступний пост:

Але все ж, переважна більшість мемів і жартів на цю тему з'явилася в мережах саме сьогодні. Ось тільки деякі з них:

Дехто навіть готується до цієї дати заздалегідь, купуючи тематичні елементи одягу, наприклад, шкарпетки із зображенням артиста:

Є й ті, кого цей флешмоб дратує, і вони просять не набридати дурними жартами, які повторюються з року в рік:

Українські користувачі також пропонують в якості заміни Шуфутинському пісню "Вона" гурту "Плач Єремії", де є рядки "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах".

Багато українських юзерів нагадують про те, що флешмоб може бути відволіканням від трагедії в Беслані, яка також сталася в цей день. Про це, зокрема, пише Геннадій Сінцов, голова Дарницької райдержадміністрації м. Київ:

"5 канал" теж пов'язує бум щодо 3 вересня з Бесланом, посилаючись при цьому на пост вбитої громадської активістки Катерини Гандзюк, опублікований в 2017 році.

Як повідомляли Українські новини, 3 вересня на заході України похолодає.

Також, стало відомо, що слідом за Instagram Facebook хоче відмовитися від лайків.

 

 

 

 

 

 

 

 

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