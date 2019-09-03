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03 вересня 2019, вівторок, 17:21 13
Суспільство 2019-09-03T19:30:03+03:00
Українські Новини
Організатор "референдуму "ДНР" Лягін дає свідчення правоохоронцям, - прокуратура

Організатор "референдуму "ДНР" Лягін дає свідчення правоохоронцям, - прокуратура

Роман Лягін. Фото: Вікіпедія
Роман Лягін. Фото: Вікіпедія

Прокуратура заявляє, що колишній "голова Центральної виборчої комісії" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Роман Лягін почав давати свідчення правоохоронцям.

Про це в суді сказав прокурор Головної військової прокуратури Максим Комарницький, передають Українські Новини.

"Зараз він дає свідчення в межах кримінальних проваджень", - заявив прокурор.

Проти кого дає свідчення "високопоставлений чиновник" бойовиків, Комарницький не уточнив.

Водночас прокурор заявив, що угоду зі слідством Лягіну не пропонує.

У вівторок, 3 вересня, Шевченківський районний суд Києва не зміг почати розглядати справу проти екс-"голови ЦВК" сепаратистів, оскільки захист заявила, що не ознайомилася з матеріалами справи.

Суд переніс засідання на 15:00 1 листопада.

Лягін знаходиться під запобіжним заходом у вигляді утримання під вартою.

Його звинувачують у тероризмі і, зокрема, як зазначив прокурор Комарницький, в захопленні приміщень заводу "Ізоляція" (Донецьк) і перетворення їх на камери для тортур і тюремні камери для полонених.

Як повідомляли Українські Новини, організатор "референдуму "ДНР" Лягін визнав Донецьк українським і розповів про зраду Росії. Раніше донецькі сепаратисти вирішили не проводити другий етап "референдуму".

Тим часом у Луганській області "голова виборчкому" на "референдумі "ЛНР" отримав 5 років умовно.

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