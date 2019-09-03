Організатор "референдуму "ДНР" Лягін дає свідчення правоохоронцям, - прокуратура

Прокуратура заявляє, що колишній "голова Центральної виборчої комісії" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Роман Лягін почав давати свідчення правоохоронцям.\r\nПро це в суді сказав прокурор Головної військової прокуратури Максим Комарницький, передають Українські Новини.\r\n"Зараз він дає свідчення в межах кримінальних проваджень", - заявив прокурор.\r\nПроти кого дає свідчення "високопоставлений чиновник" бойовиків, Комарницький не уточнив.\r\nВодночас прокурор заявив, що угоду зі слідством Лягіну не пропонує.\r\nУ вівторок, 3 вересня, Шевченківський районний суд Києва не зміг почати розглядати справу проти екс-"голови ЦВК" сепаратистів, оскільки захист заявила, що не ознайомилася з матеріалами справи.\r\nСуд переніс засідання на 15:00 1 листопада.\r\nЛягін знаходиться під запобіжним заходом у вигляді утримання під вартою.\r\nЙого звинувачують у тероризмі і, зокрема, як зазначив прокурор Комарницький, в захопленні приміщень заводу "Ізоляція" (Донецьк) і перетворення їх на камери для тортур і тюремні камери для полонених.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, організатор "референдуму "ДНР" Лягін визнав Донецьк українським і розповів про зраду Росії. Раніше донецькі сепаратисти вирішили не проводити другий етап "референдуму".\r\nТим часом у Луганській області "голова виборчкому" на "референдумі "ЛНР" отримав 5 років умовно.